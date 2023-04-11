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Dead Island 2 11 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı!

Deep Silver uzun süredir oyuncuların beklediği ve oyunun piyasaya çıkmasına az bir süre kalan zombi oyunu olan Dead Island 2 için yeni bir 4K oynanış videosu yayınladı.

Mustafa

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Dead Island 2

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Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile her bireyin evinde bir bilgisayar bulunmakta. Bunun yanında tabi çıkan oyunları unutmamak gerekir. Özellikle birinci şahıs oyunları oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlerle Dead Island 2 oynanış videosuna ve oyun içinde neler ile karşılaşacağız göz atalım.

Deep Silver uzun süredir oyuncuların beklediği ve oyunun piyasaya çıkmasına az bir süre kalan zombi oyunu olan Dead Island 2 için yeni bir 4K oynanış videosu yayınladı. Oldukça merakla beklenen bu oyun ilk oyunu itibari ile oyunculara oldukça zevk veren bir oyun olmuştur.

Özellikle son zamanlarda zombi temalı filmlerin piyasaya çıkması ile birlikte bu tür oyunlarda peşi peşine gelmekte. Dead Island 2 oyunu zaten yıllardır bildiğimiz bir oyun olduğu hem grafik anlamında hem de oynanış açısından oldukça kaliteli bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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