Dead Island 2, Amazon Alexa Kullanarak Zombileriyle Konuşmanıza İzin Verecek

Amazon, Dead Island 2’den başlayarak, insanların seslerini kullanarak oyun oynamak için Alexa uygulamasını kullanmasını istiyor.

Önceden sızdırılmasına rağmen, Dead Island 2’nin yeniden ortaya çıkarması Gamescom’da hoş bir duyuruydu, çünkü yeni bir çıkış tarihi ve etkileyici görünen bir oyun ortaya koydu. Yeniden ortaya çıkması sırasında belirtilmeyen bir ayrıntı vardı, ancak o da Amazon’un yeni bir tür sesli komuta izin veren Alexa uygulamasıyla uyumlu olacağıydı.

Amazon, oyuncuların oyunlarla sadece konuşarak etkileşim kurmasını sağlayan Alexa Game Control adlı yeni bir araç tanıttı. Dead Island 2, onunla uyumlu olan ilk oyun olacak. Yapılabileceklere dair bazı örnekler, onlara bağırarak veya Alexa’ya en yakın tezgahın yönünü sorarak zombi ordularını manipüle etmeyi içeriyor.

Amazon, yalnızca sesinizi kullanarak oyun içi karakterlerle etkileşim kurma ve silahları değiştirme olasılığını öne sürdüğü için özelliğin daha fazla oyuna dahil edilmesini istiyor. Ayrıca Alexa Game Control‘ü kullanmak için bir Yankı cihazına veya herhangi bir Amazon donanımına ihtiyacınız olmadığını vurgular. Tek ihtiyacınız olan uygulama ve PC’nize veya konsolunuza takabileceğiniz herhangi bir mikrofon veya kulaklık.

Bununla birlikte, Amazon’un web sitesine göre, şimdilik yalnızca Xbox ve PC ile uyumlu görünüyor. Beta çıktıktan sonra muhtemelen PlayStation’a gelecek, ancak Nintendo Switch uyumluluğu beklemeyin. Alexa Games’in direktörü Steve Bernstein, “Dead Island 2’de Alexa Game Control’ü piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz” diyor.

Oyuncular, zombileri kışkırtmak, yardım istemek, savaş sırasında özel yetenekleri etkinleştirmek ve daha fazlasını yapmak için seslerini kullanarak, ‘Alexa‘ demek zorunda kalmadan, bir Echo cihazı kullanarak veya herhangi bir özel donanım satın alarak daha sürükleyici bir oyun deneyiminin keyfini çıkaracaklar.