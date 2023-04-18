Dead Island 2 Çıkış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler hayatta kalma ve aksiyon olma oyunlarından biri olan Dead Island 2 oyunu çıkmadan oyuncuların cazibesini oldukça çekmiş durumda. Bugünkü yazımızda sizlerle Dead Island 2 çıkış fragmanına göz atacağız.

Deep Silver uzun süredir oyuncuların beklediği ve oyunun piyasaya çıkmasına az bir süre kalan zombi oyunu olan Dead Island 2 için yeni bir 4K oynanış videosu yayınladı. Özellikle yeni çıkacak olan oyunda kan ve öldürme efektleri oldukça dikkat çekici bir durumda.

Özellikle son zamanlarda aksiyon oyunlarının piyasaya çıkmasından sonra hayatta kalma oyunlarının uzun senaryolarından sonra Dead Island gibi oyunlarının bitmeyen aksiyon sahneleri oldukça keyifli gözükmekte.

Son olarak çıkış tarihi konusuna gelecek olursak Dead Island 2, 21 Nisan 2023 tarihinde, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows için çıkacak.