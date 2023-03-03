Dead Island 2 Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile her bireyin evinde bir bilgisayar bulunmakta. Bunun yanında tabi çıkan oyunları unutmamak gerekir. Özellikle birinci şahıs oyunları oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlerle Dead Island 2 yeni oynanış videosuna ve oyun içinde neler ile karşılaşacağız göz atalım.

Deep Silver uzun süredir oyuncuların beklediği ve oyunun piyasaya çıkmasına az bir süre kalan zombi oyunu olan Dead Island 2 için yeni bir 4K oynanış videosu yayınladı. Zombi temalı oyunlar denince akla zaten Dead Island oyunları gelmekte. Özellikle yeni çıkacak olan oyunun içinde oldukça yeni grafiklerle birlikte oyunu adeta gerçekçi bir hale büründürmüş durumda.

Oyunun konusuna gelecek olursak, Dead Island 2 Melekler Şehri olarak da bilinen Los Angeles’da hayatta kalma becerinizi ön plana çıkartıyor. Oyun içinde geliştirilen mekanikler sonrası kan ve dehşet verici mekanikler ile oldukça zevkli bir oyun haline geliyor. Videoda izlediğiniz gibi oyun içinde zombi savaşları ve öldürme hissiyatı oldukça iyi duruyor.

Oyun içinde zombiler ile savaşmak için birden fazla silah üretebileceksiniz. Bunun yanında ilkel silahlar ile de mücadele etmeniz gerekecek. Oyunun içinde arkadaşlarınız ile oynamak için çoklu oyun modu da yer alacak. Oyun 28 Nisan 2023’te çıkması hedefleniyor.