Dead Island 2’den 15 Dakikalık Detaylı Oynanış Videosu Geldi!

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile her bireyin evinde bir bilgisayar bulunmakta. Bunun yanında tabi çıkan oyunları unutmamak gerekir. Özellikle birinci şahıs oyunları oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlerle Dead Island 2’nin yeni ve oldukça detaylı oynanış videosuna göz atalım.

Zombi temalı oyunlar denince akla zaten Dead Island oyunları gelmekte. Özellikle yeni çıkacak olan oyunun içinde oldukça yeni grafiklerle birlikte oyunu adeta gerçekçi bir hale büründürmüş durumda.

Oyunun konusuna gelecek olursak, Dead Island 2 Melekler Şehri olarak da bilinen Los Angeles’da hayatta kalma becerinizi ön plana çıkartıyor. Oyun içinde geliştirilen mekanikler sonrası kan ve dehşet verici mekanikler ile oldukça zevkli bir oyun haline geliyor. Videoda izlediğiniz gibi oyun içinde oldukça farklı silahlar ile karşılaşıyor olacağız. Benim ise özellikle dikkatimi çeken silah elektrikli pençeler oldu yakın dövüş esansında zombiler ile çok güzel aksiyon sahneleri ile karşı karşıya kalacağız.

Oyunun içinde arkadaşlarınız ile oynamak için çoklu oyun modu da yer alacak. Oyun 28 Nisan 2023’te çıkması hedefleniyor.