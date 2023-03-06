Deadpool 3’te Birden Fazla Wolverine Gelebilir!

Günümüzün en ünlü kurgu evrenlerinden biri olan Marvelin süper kahramanları arasında yerini alan Deadpool ilk iki filmi ile oldukça adından söz ettirmişti ve çok fazla bir kitleye sahip olmuştu. Bugünkü yazımızda sizlere Deadpool 3 hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

Film ve Televizyon Endüstrisi Birliği web sitesine göre Deadpool 3’ün çekimleri 1 Mayıs’ta Vancouver’da başlayacaklarını bildirdiler. Shawn Levy’nin yöneteceği filmde Ryan Reynolds’ın Deadpool karakterine, ve ünlü oyuncu Hugh Jackman ise her zamanki gibi uzun zamandır canlandırdığı Wolverine karakteriyle filme eşlik edecek.

Deadpool 3 için en önemli bilgi ise Deadpool 3’te “ikili bir rol” olacağı belirtildi. Jackman halihazırda Wolverine’in iki versiyonunu canlandırması planlanıyor. Hatırlarsanız 2017 yapımı “Logan”da kendisinin genç bir klonu olan X-24 ile savaşmıştı. Deadpool 3’teki versiyonunun hangisi olacağı bilinmiyor ancak birden fazla Wolverine göreceğimiz kesin gibi duruyor.

Marvel bir süredir filmlerinde çoklu evreni konu almakta Deadpool içinde aynı evreni konu alarak bizlere neler gösterecek heyecanla beklemekteyiz.

Filmin vizyona giriş tarihi ise Deadpool 3″ün 8 Kasım 2024’te seyirciler ile buluşması planlanıyor.