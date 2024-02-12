Deadpool Wolverine Filminden Fragman ve Poster Geldi

Hayranlarının önemli bir kısmı tarafından Deadpool 3 olarak adlandırılan Deadpool & Wolverine için önemli gelişmeler devam ediyor. Deadpool Wolverine filminden fragman ve poster bugün itibariyle yayımlandı ve bir hayli ilgi gördü. Sosyal mecralarda yayımlanan tanıtım videosunun yanı sıra fragmanın ilgi çekmesi, filmin iyi bir gişe yapacağı şeklinde yorumlandı. 26 Temmuz 2024 itibariyle vizyona girecek Deadpool & Wolverine için detaylara göz atalım.

Deadpool Wolverine Filminden Fragman ve Poster Büyük İlgi Çekti

Marvel Comics’in aynı adlı anti-kahraman serisine dayanan süper kahraman filmi Deadpool & Wolverine, Deadpool serisinin devam yapımı olarak çekiliyor. Son aşamasına gelen filmin ne zaman vizyona gireceği de netleşti. 2024 yılı ortasında, 26 Temmuz itibariyle vizyona girecek film, Marvel Sinematik Evreni’ndeki otuz yedinci filmi olacak. Shawn Levy yönetmenliğinde çekilen filmin yayımlanan yaklaşık 2 buçuk dakikalık fragmanı şu şekilde:

Twitter (X) başta olmak üzere kısa sürede sosyal mecralarda gündeme oturan filmin ilk tanıtım videosunun yanı sıra 2 de posteri kamuoyu ile paylaşıldı. Hem fragman, hem de posterler, film tutkunlarından geçer not aldı.

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Serinin Hayranları Ne Dedi?

Twitter da (X), resmi Ryan Reynolds hesabından yayımlanan ve kısa sürede 10 milyondan fazla görüntülenme alan yapım ile ilgili olarak binlerce yorum, on binlerce de beğeni ve yeniden paylaşım geldi. İşte film tutkunlarının Deadpool & Wolverine ya da nam-ı diğer Deadpool 3 hakkındaki görüşleri…

“Ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Serinin ilk 2 filmine uygun olarak yapımı devam ettirsinler yeterli. Bazen zarar vermemek bile çok şey yapmak demektir. Orijinale sadık kaldıkları sürece bu film de çok iyi gişe rakamına ulaşacaktır.”

“Yeni şeyler yaparken orijinale sadık kalmalarını bekliyorum. Bunu yaptıkları sürece benim için problem yok. 2024 yılı için de gideceğim filmler arasında mutlaka yer alacak. Bu filmden sonra bu seri ile vedalaşabilirim ama, içimden bir ses öyle diyor.”

Film için Hugh Jackman tarafından hazırlanan diğer poster de ilgi çekici görünüyor, göz atmak isterseniz:

“Fragmanı beğendim, gayet ilgi çekici görünüyor. Fragman ile tamamen alakasız bir şey ile karşılaşmayız umarım. Malum, daha önce bunun da örneklerini çok kez gördük. O nedenle temkinli yaklaşmakta fayda var.”

“Poster işini neden bu kadar kısıtlı şekilde gündeme getiriyorlar anlamıyorum doğrusu. Bir filmden pek çok farklı poster yayımlansa ne gibi bir zararı var? En nihayetinde grafik tasarımla halledilebilecek bir şey. Bence çeşitli posterlerin olması filme olan ilgiyi artırır. Bunu sadece Deadpool & Wolverine için değil, bütün filmler için söylüyorum bu arada.”

“Hiçbir şeyi mahvetmeden bizi heyecanlandıracak bir fragman hazırladıkları için teşekkürler. Umarım film de öyledir ve fragman da gördüklerimizle çelişmez. Kesinlikle sinemada izleyeceğim bir yapım olacak.”