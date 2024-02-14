Deadpool serisinin yeni filmi olarak vizyona girecek olan Deadpool & Wolverine ya da nam-ı diğer Deadpool 3 için tanıtım videosu ve poster yayımlandığını 12 Şubat Pazar günü yaptığımız haberle Cepkolik okurlarına duyurmuştuk. Söz konusu fragman, yayımlanmasının ardından geçen 24 saatlik zaman diliminde 365 milyon kez izlenerek önemli bir başarıya imza attı. Deadpool & Wolverine fragmanı izlenme rekoru kırarken, bu rekoru ilerleyen günlerde daha da geliştirmesi ve 400 milyon rakamının üzerine taşıması ön görülüyor.

Deadpool & Wolverine Fragmanı Rekor Kırdı

Deadpool & Wolverine fragmanı, yayımlanmasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken; tüm zamanların en fazla izlenen film fragmanı unvanını elde etti. Ryan Reynolds ile Hugh Jackman’ı Marvel evreninde ilk kez bir araya getiren film, 26 Temmuz 2024 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girecek. Filmin aynı anda global çapta vizyona girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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İşte kısa sürede 365 milyondan fazla izlenen Deadpool 3’ün tanıtım videosu:

Ryan Reynolds tarafından da resmi Twitter (X) hesabından paylaşılan ve “üçüncü geliyor” denilen tanıtım videosunun izlenme sayısının kısa vadede 400 milyonu ve bir hafta içerisinde de 500 milyonu bulabileceği ön görüldü.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman’ın filmin fragmanına ve posterine dair sosyal mecralarda kendi hesaplarından yaptıkları paylaşımlar bir hayli ilgi görürken, ikilinin projeyi bu seviyede sahiplenmeleri de ayrıca hayranlık uyandırdı. Hugh Jackman tarafından film için yapılan poster paylaşımı da şu şekilde:

Tüm bu paylaşımların yanı sıra, ikilinin; birbirlerinin hesaplarından yapılan paylaşımları da yeniden paylaşmaları (RT) dikkatlerden kaçmadı. 2024 ortasında vizyona girecek film için hayranlar da binlerce paylaşımda bulundu.

Deadpool 3 Oyuncu Kadrosu Nasıl?

Heyecanla beklenen filmin oyuncu kadrosunda yer alması kesinleşen isimlerden bazıları şu şekilde:

Ryan Reynolds – Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman – James “Logan” Howlett / Wolverine

Morena Baccarin – Vanessa

Brianna Hildebrand – Negasonic Teenage Warhead

Jennifer Garner – Elektra Natchios

Leslie Uggams – Blind Al

Karan Soni – Dopinder

Stefan Kapičić – Colossus

Shioli Kutsuna – Yukio

Rob Delaney – Peter

Senaryosu; Rhett Rees Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds ve Shawn Levy tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını da Kevin Feige, Ryan Reynolds ve Shawn Levy üstleniyor. Shawn Levy aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda da oturuyor.