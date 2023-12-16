Ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima’nın sahibi olduğu oyun stüdyosu Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 2019 yılında PlayStation 4 oyun konsolu için piyasaya sürülen; açık dünya, macera, zengin hikaye, nişancı oyunu Death Stranding oyuncu sayısında önemli bir seviyeye ulaştı. Oyunu satın alanlarla ve Game Pass gibi servisler üzerinden oynayanlarla ulaştığı oyuncu sayısı 16 milyon oldu. Firma, Death Stranding 16 milyon oyuncuya ulaşınca teşekkür mesajı yayımladı.

Death Stranding 16 Milyon Oyuncuya Ulaştı

İlk kez Kasım 2019 itibariyle PS 4 için çıkan ve akabinde; PlayStation 5, macOS, iOS, Microsoft Windows (PC) ile iPadOS için de gelen Death Stranding, her geçen gün daha fazla oyuncuya ulaşarak yoluna devam ediyor. Hali hazırda Steam üzerinden 19 dolara satılmaya devam edilen oyun, bugüne kadar Steam de 20 bine yakın inceleme aldı ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı da başardı.

Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan oyunun 16 milyon oyuncuya ulaşması üzerine Kojima Productions tarafından yayımlanan bir poster ile oyunculara teşekkür edildi. Stüdyonun Twitter (X) hesabından paylaştığı ve “KOJIMA YAPIMLARININ 8. Yıldönümü! 16 Aralık 2023 itibarıyla dünya çapında toplam #DeathStranding oyuncu sayısı 16 milyonu aştı. Siz olmasaydınız bunu başaramazdık! Tüm oyunculara ve hamallara teşekkür ederiz!” denilen paylaşım şu şekilde:

🎉KOJIMA PRODUCTIONS 8th Anniversary🥳



As of December 16th 2023, the total number of #DeathStranding porters has exceeded 16 million globally👍

We could not have accomplished this without you! Thank you to all the players and porters!#KJP8th pic.twitter.com/4rYu0ighq2 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 16, 2023

The Game Awards ve Oyun Sektörünün Aktörleri de Kutladı!

Kojima Productions tarafından yapılan paylaşımın ardından başta The Game Awards resmi sosyal medya hesabı başta olmak üzere global çapta oyun sektörünün paydaşları oyun stüdyosunu hem yıl dönümleri hem de Death Stranding’in ulaştığı başarıdan dolayı tebrik eden paylaşımlarda bulundular.

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Oyuncuların Yorumları Nasıl?

Hideo Kojima’nın en sevilen oyunlarından biri olan Death Stranding için oyuncular da son derece pozitif. Oyunun 16 milyon gamera ulaşmasının ardından konu hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan oyuncuların bazılarının görüşlerine yer vermek gerekirse:

“Bazı oyunlar vardır, bitirirsiniz ancak zihninizde devam eder, ara ara mutlaka hatırlatır kendini, ne oyundu o dedirtir, bence öyle bir oyundu. Herkese göre bir oyun değil ama seveni de çok sever.”

“Bu hafta inanılmaz bir deneyim yaşadım oyunda neredeyse 300 level oldum yaptığım yolların sistemlerin köprülerin haddi hesabı yok. Sonuna kadar oynayın oynattırın ve sabredin. Gerçekten buna değer.”

“Dünyanın en underrated oyunlarından iri konumunda kesinlikle. Asla hak ettiği değeri bulabilmiş değil. 1-2 saat oynayıp sıkılanlar tarafından yerilebiliyor ancak biraz sabredenler oyunun güzelliği karşısında adeta dumura uğruyor demek yanlış olmaz.”