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Death Stranding 2 On The Beach de Fatih Akın ve George Miller olacak. PlayStation 2024 State of Play etkinliğinde oyun için yayımlanan ilk uzun fragmanda Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın ve Mad Max filmlerinin yönetmeni George Miller da yer alıyor. Bu durumun fark edilmesiyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Death Stranding 2 On The Beach de Fatih Akın ve George Miller Olacak

Ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima tarafından yapılan ilk oyunun devamı niteliğindeki Death Stranding 2 On The Beach için PlayStation 2024 State of Play de fragman yayımlandı. 10 dakikaya yakın uzunluktaki tanıtım videosu Hideo Kojima tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:

“Düzenlemesini benim yaptığım “DS2″nin ikinci fragmanı artık yayınlandı. Resmi adı “DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH“. Bazı yeni karakterler tanıtılıyor ve bu fragmanda hikayeye ve oynanışa dair pek çok ipucu var. Defalarca izleyin ve keyfini çıkarın”

The second trailer for "DS2" is now revealed, which I have done the editing. The official title is "DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH". Some new characters are introduced, and there are many hints of the story and gameplay in this trailer. Watch it many times and please… pic.twitter.com/yWSbJydCiK — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 31, 2024

Hideo Kojima’nın kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan (X) kısa sürede 2 milyondan fazla izlenme alan tanıtım videosu binlerce beğeni, yorum ve paylaşım da aldı. İlgili videodan pek çok detay da sosyal medyada gündem oldu. Bu detaylardan özellikle ikisi öne çıktı. Bunlar:

Death Stranding 2 On The Beach fragmanındaki kukla, Türk yönetmen Fatih Akın tarafından canlandırılmış.

fragmanındaki kukla, Türk yönetmen Fatih Akın tarafından canlandırılmış. Mad Max filmlerinin yönetmeni George Miller’ı Death Stranding 2’de göreceğiz.

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Death Stranding 2 On The Beach için yayımlanan fragman ile ilgili olarak gamerlar tarafından şahsi sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Gördüğüm en iyi oyun tanıtımlarından biri. Muhtemelen çıktıktan sonra yılın oyunu olarak anılmaya başlanacaktır Death Stranding 2 On The Beach. Hideo Kojima bu işin piri demek yanlış olmaz.”

“Fatih Akın için her yerde Türk yönetmen denilmiş ama kendisinin Türk kimliğine bir aidiyet beslemediğini daha önce pek çok yerde okudum ve izledim. Türk asıllı demek dahi doğru değil bence. Fatih Akın kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle söylenmeli. Oyunda yer alması ise hoş bir detay olmuş, o ayrı.”

“George Miller’ı yan profilden Yaşar Kemal’e benzeten sadece ben değilimdir herhalde. Şaka bir yana, oyunda olması hoş bir detay bana göre. Oyunun çıkmasını da sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Kesinlikle alacağım oyunlardan biri olacak Death Stranding 2 On The Beach. Yılın oyunu olarak anılacak bence o belli de, muhtemelen yılları aşan bir oyun olarak da global oyun sektöründe yerini alacaktır.”