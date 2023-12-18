Death Stranding DC Apple İçin 2024 Başında Geliyor

Hideo Kojima oyunu Death Stranding ile ilgili hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta, oyunun geliştiricisi olan Kojima Productions tarafından yapılan açıklamayla; Death Stranding’in 16 milyon oyuncuya ulaştığı duyurulmuştu. Akabinde oyunun film uyarlaması için A24 Studio ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Son olarak, Death Stranding Director’s Cut’ın iOs için çıkış tarihi de netleşti. Death Stranding DC Apple için 2024 başında çıkış yapacak.

Death Stranding DC Apple İçin 2024 Ocak İtibariyle Çıkış Yapacak!

Death Stranding Director’s Cut’ın mobil versiyonunun piyasaya sürülmesi için sona gelindi. Uzun süredir devam eden çalışmalar neticesinde Death Stranding Director’s Cut nihayet Apple cihazlar için geliyor. Önce “2023 yılı sonu” olarak sızan Death Stranding Director’s Cut iOs çıkış tarihi bu kez resmi olarak belli oldu ve 2024 yılın 31 Ocak itibariyle çıkış yapacağı öğrenildi.

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Oyunun yayıncısı olan 505 Games resmi Twitter (X) hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Burada 505 Games ve Kojima Productions olarak; iPhone, iPad ve Mac de Death Stranding DC’yi piyasaya sürmenin heyecanını yaşıyoruz. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var! 2024’ün başındaki yeni çıkış tarihi için bizi takip etmeye devam edin. DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT da daha fazla Hamal’ı ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” denildi. İşte o paylaşım:

Here at @505_Games and @KojiPro2015_EN, we are excited to launch #DeathStrandingDC on iPhone, iPad, and Mac. We just need a little more time!



Stay tuned for a new release date in early 2024.



We can't wait to welcome more Porters to DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. pic.twitter.com/zCa9Tcecd4 — 505 Games (@505_Games) December 15, 2023

505 Games Kesin Tarih Vermese de Apple Death Stranding DC Çıkış Tarihini Duyurdu

Yaptığı açıklamada “2024 yılı başı” ifadesi kullanan 505 Games’e nazaran, oyunun çıkış tarihini App Store sayesinde erken öğrenme imkanı yakaladık. Zira App Store’a gelecek oyunun buradaki çıkış tarihi 31 Ocak 2024 olarak gösterilmiş.

Bu noktada oyuncuların ve iPhone sahiplerinin akıllarındaki en önemli sorulardan biri de Death Stranding DC’nin eski iPhone modellerinde çalışıp çalışmayacağı… iPhone 15, iPhone Pro ve iPhone 15 Pro Max da çalışacağı kesin olan oyunun iPhone 11 ve daha alt modellerde çalışması ise beklenmiyor. iPhone 11 ile iPhone 15 arasındaki modeller için ise belirsizlik halen sürüyor. Oyunun Mac de çalışacağı ise netleşmiş durumda.

Death Stranding DC App Store da Kaç TL Olacak, Ön Sipariş Açıldı!

Death Stranding Director’s Cut’ın App Store fiyatı da netleşen bilgiler arasında yer alıyor. Oyunun App Store fiyatı ülkemiz için globalden farklı olarak belirlendi. Buna göre oyun küresel çapta 39,99 dolardan satışa sunulacak ancak oyunun Türkiye fiyatı 399,99 TL olacak. App Store da ön siparişe açılan Death Stranding DC’yi şimdiden cazip fiyatla sipariş etmek mümkün.