Ana Sayfa » Oyun Death Stranding Director’s Cut iOS, Mac ve iPad’e Geliyor! Oyun Death Stranding Director’s Cut iOS, Mac ve iPad’e Geliyor! Emine Emre 11 Görüntüleme

2021 yılında PlayStation 4 ve 5 için yayımlanan ve 2022’de de bilgisayar sürümü piyasaya çıkan oyun Death Stranding Director’s Cut şimdi de Apple ürünlerinde oynanabilecek. Death Stranding Director’s Cut iOS, Mac ve iPad’e kısa bir süre içerisinde gelecek. Peki oyunun fiyatı ne kadar olacak ve çıkış tarihi ne zaman bakalım…

Death Stranding Director’s Cut iOS, Mac ve iPad için Çıkıyor!

2023’ün Eylül ayında Apple, Wonderlust etkinliği organize etmiş ve bu etkinlikte bazı yeniliklerin müjdesini vermişti. Bu etkinlik kapsamında iPhone 15 serisini tanıtan marka; iPhone 15 Pro’nun konsol oyunlarını çalıştırabildiğinin altını çizmişti. Bu kapsamda Apple, bazı sevilen konsol oyunlarının Apple cihazları için de piyasaya çıkarılacağı haberini duyurmuştu.

Apple marka cihaz kullanıcıları için oldukça heyecanlandırıcı olan bu haberin altını dolduran bir gelişme yaşandı. Death Stranding Director’s Cut artık iOS, iPad ve Mac’de oynanabilecek. Söz konusu oyun App Store’da ön siparişe açılmış durumda. Death Stranding Director’s Cut’ın Ocak ayı sonunda Apple cihazlarda oynanabilmesi bekleniyor.

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Death Stranding Director’s Cut Apple Store Fiyatı Kaç TL?

Apple Store’da ön siparişe açılmış olan Death Stranding Director’s Cut oyunu yaklaşık 20 dolardan satışa sunuldu. Ancak bu fiyat oyunun yüzde 50 indirimli fiyatı. Ön sipariş süreci bittiğinde oyun indirimsiz fiyat ile satışa sunulabilir.

Oyun Ne Zaman Apple Cihazlarda Oynanabilecek?

505 Games tarafından yayınlanan Death Stranding Director’s Cut’ın 31 Ocak 2024 tarihinde Apple cihazlarda oynanabilecek. Ancak her Apple cihazı elbette oyunu çalıştırabilecek güçte değil. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre A17 Pro yonga setinden güç alan iPhone modellerinde söz konusu oyun oynanabilecek. Bu da demek oluyor ki iPhone 15 ve iPhone 15 Pro telefonları bu oyun için uygun. Bunun yanı sıra M serisi işlemcilere sahip olan iPad ve Mac cihazlarında söz konusu oyun oynanabilecek. Death Stranding Director’s Cut’ın oynanabileceği iPad ve Mac modelleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

iPad modelleri:

iPad Pro (11 inç) (3. nesil)

iPad Pro (11 inç) (3. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (5. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (11 inç) (4. nesil)

iPad Pro (11 inç) (4. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil) Wi-Fi + Cellular

Mac modelleri:

Minimum macOS 12 sürümünü çalıştıran, Apple M1 ya da daha üst işlemcinin bulunduğu modeller.

Death Stranding Director’s Cut Hakkında

Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding Director’s Cut, 505 games tarafından yayınlanmış olup yapımcısı ise Kojima Productions’tır. 2021 yılında PS 4 ve 5 için çıkış yapan oyunun, 2022 yılında PC sürümü yayınlanmış olup şimdi de Apple cihazlar için piyasaya sürülecektir.

Oyun, kıyamet sonrası bir evrende geçmekte olup oyuncu, farklı bölgelerde yaşayan insanları birleştirmek için uğraşan bir kuryeyi kontrol etmeye çalışmaktadır. Oldukça çok seveni olan bu oyunda; Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux ve Norman Reedus gibi ünlü isimler bulunmaktadır.