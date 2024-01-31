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Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan macera, nişancı oyunu Death Stranding Director’s Cut iPhone, iPad ve Mac için çıkış yaptı. Oyunun iOS için fiyatı ise güncel olarak 600 TL düzeyinde bulunuyor. Bir video ile duyurulan çıkışın detaylarına ve diğer ayrıntılara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Death Stranding Director’s Cut iPhone, iPad ve Mac için Çıktı

Oyun geliştirme denildiğinde global çapta akla gelen ilk isimlerden biri konumunda bulunan Hideo Kojima, dün şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Death Stranding Director’s Cut’ın iPhone, iPad ve Mac için piyasaya sürüldüğünü deklare etti. Açıklamasına 1 buçuk dakikalık bir de video ekleyen Kojima’nın şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Biz yaratıcılar yıllardır “Rüya Oyunu“nun peşinde gelişen teknolojiyle birlikte çalışıyoruz. Öte yandan, her zaman, her yerde oyun oynayabilmek (veya oynamaya devam edebilmek) anlamına gelen “Bir Oyun Rüyası” var. Bu “Bir Oyun Rüyası” sonunda gerçekleşiyor.

iPhone / iPad / Mac sürümü 🍏💻📱 DEATH STRANDING YÖNETMENİN KESİMİ artık mevcut!

Şunlarla uyumludur: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (A17 Pro çipli), M serisi çipli tüm Mac’ler ve iPad’ler.”

For many years, we creators have been working together with evolving technology in pursuit of "The Dream Game."

On the other hand, there is the "Dream for a Game", that is being able to play (or continue playing) games anytime, anywhere. This "Dream for a Game" is finally… pic.twitter.com/WTF5gv1TOc — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 31, 2024

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme alırken, pek çok kişi tarafından da beğenildi ve yeniden paylaşıldı (RT). Sosyal medyada gündem olan gelişmelerden biri niteliğindeki olay sonrasında gamerlar da memnuniyetlerini ve görüşlerini dile getirdi.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İşte Oyunun Oynanabileceği Apple Cihazları!

Bugünden itibaren Apple cihazlar için gelen Death Stranding Director’s Cut’ın oynanabileceği cihazlar şu şekilde:

iPhone Modelleri:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad modelleri:

iPad Pro (11 inç) (3. nesil)

iPad Pro (11 inç) (3. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (5. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (11 inç) (4. nesil)

iPad Pro (11 inç) (4. nesil) Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil) Wi-Fi + Cellular

Mac modelleri:

Minimum macOS 12 sürümünü çalıştıran, Apple M1 ya da daha üst işlemcinin bulunduğu modeller.

*M serisi çipe sahip olan bütün Mac ve iPad cihazlarında oynanabilecek.