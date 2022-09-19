Hideo Kojima’nın popüler bilim kurgu video oyunu Death Stranding, açık dünyada hayatta kalma atış oyunudur. Death Stranding oyunundaki oyun karakterleri aksiyon yıldızları Norman Reedus, Mads Mikkelsen ve Lea Seydous’tan esinlenmiştir.

Death Stranding oyununda, oyuncu başkalarıyla Sam Porter Bridges (Norman Reedus’tan ilham alan karakter) olarak oynuyor. Distopik oyun dünyası tehditler ve tehlikelerle doludur. Sam, tüm hayatta kalanları bulmalı ve ayrıca insanların yeryüzünden silinmemesini sağlamak için onları güvenli yerlere teslim etmelidir.

Bu hayatta kalma atış oyunu, bilgisayar ve oyun konsollarında mevcuttur. PC versiyonu Sony Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülmekte ve pazarlanmaktadır ve Kojima Productions tarafından geliştirilmiştir. Oynamaktan heyecan duyuyorsanız, Death Stranding sistem gereksinimleri hakkındaki kısa bilgileri kontrol edin.

Death Stranding sistem gereksinimlerinin üstesinden gelmek çok fazla zaman almaz ve çoğu oyun bilgisayarı, Hide Kojima’nın güzel ve tuhaf oyununu kaldırabilir.

Death Stranding‘in ilk olarak 2019’da PlayStation 4’te piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, aksiyon-macera oyununu başlatmak ve çalıştırmak için anlaşılır bir şekilde en iyi grafik kartına veya en iyi oyun CPU’suna ihtiyacınız yok. Aslında, on yıllık Intel Core i5-3470, AMD Radeon RX 560 veya Nvidia GeForce GTX 1050 gibi giriş seviyesi bir GPU ile eşleştirildiğinde fazlasıyla yeterlidir.

Tam olarak 80GB olsa da, makul miktarda depolama alanı temizlemeniz gerekecek. Ne geliştirici ne de yayıncı, oyun için en iyi SSD’lerden birine yükseltmeyi açıkça önermese de, HDD’nizi katı hal sürücüsü ile değiştirerek daha hızlı yükleme sürelerinden ve varlık akışından şüphesiz yararlanacaksınız.

İşte Death Stranding sistem gereksinimleri:

Death Stranding minimum sistem gereksinimleri

İşlemci ( CPU) : Intel® Core™ i5-3470 ya da AMD Ryzen™ 3 1200

( : Intel® Core™ i5-3470 ya da AMD Ryzen™ 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB İşletim Sistemi (OS) : Windows® 10

: Windows® 10 VIDEO CARD : GeForce GTX 1050 3 GB ya da AMD Radeon™ RX 560 4 GB

: GeForce GTX 1050 3 GB ya da AMD Radeon™ RX 560 4 GB PIXEL Shader : 5.1

: 5.1 VERTEX Shader : 5.1

: 5.1 Ses Kartı : DirectX 12

: DirectX 12 Boş Disk Alanı : 80 GB

: 80 GB Video RAM: 3 GB

Bunlar sadece minimum gereksinimlerdir. Bu, yukarıda belirtilen niteliklere sahipse oyun cihazınızda çalışacağı anlamına gelir. Ancak, yüksek kare hızı, fotoğraf modu, ultra geniş monitör desteği ve ayrıca Death Stranding’in Half-Life serisi ile çapraz oyunu gibi gıpta edilen özelliklerin keyfini çıkarmak istiyorsanız, daha iyi bir PC’ye ihtiyacınız var. Ek olarak, PC kullanıcıları “Çok zor” adlı yeni zorluk seviyesini de oynayabilirler. Bu özellikler yalnızca cihazınız ideal Death Stranding sistem gereksinimlerini destekleyebiliyorsa kullanılabilir.

Death Stranding Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci ( CPU) : Intel™ Core i7-3770 veya AMD Ryzen™ 5 1600

( : Intel™ Core i7-3770 veya AMD Ryzen™ 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB İşletim Sistemi (OS) : Windows® 10

: Windows® 10 VIDEO CARD : GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon™ RX 590

: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon™ RX 590 PIXEL Shader : 5.1

: 5.1 VERTEX Shader : 5.1

: 5.1 Ses Kartı : DirectX 12

: DirectX 12 Boş Disk Alanı : 80 GB

: 80 GB Video RAM: 6 GB

Dizüstü bilgisayarınız bu Death Stranding PC gereksinimlerini karşılıyorsa oyunu dizüstü bilgisayarınızda da oynayabilirsiniz.

Death Stranding Trailer