Son yıllarda giderek artan oranda anime serilerine önem veren Netflix, şimdi de Japon Manga serisi Delicious in Dungeon’u anime dizisi olarak yayıma aldı. 2024 yılının başında gösterime giren Delicious in Dungeon’un ilk sezonunun ilk bölümü oldukça beğenildi. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Delicious in Dungeon Netflix’te Yayımda

Netflix, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da anime serilerine önem verme politikasını devam ettiriyor. Yeni nesle ulaşma noktasında dikkat çekici adımlar atan Netflix’in son yayımladığı anime serisi; Ryōko Kui tarafından yaratılan Japon Manga serisi Delicious in Dungeon oldu.

2014 yılı ila 2023 yılı arasında geçen 10 yıllık zaman diliminde Japon dergisinde düzenli olarak yayımlanan ve Japonya başta olmak üzere önemli bir hayran kitlesine kavuşan Delicious in Dungeon’un Kuzey Amerika lisansını Netflix almıştı. 2023 yılında anime için çalışmalarını hızlandıran Netflix, yapımı 2024 yılı başından itibaren yayıma aldı.

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Delicious in Dungeon Karakterleri ve Seslendirme Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

27 dakikalık ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Delicious in Dungeon’da yer alan karakterler ve seslendirme kadrosu, Netflix’in açıkladığına göre şu isimlerden oluşmakta:

Karakter: Laios – Seslendiren: Kentarō Kumagai (Japonca) – Damien Haas (İngilizce)

Karakter: Marcille – Seslendiren: Sayaka Senbongi (Japonca) – Emily Rudd (İngilizce)

Karakter: Chilchuck – Seslendiren: Asuna Tomari (Japonca); Casey Mongillo (İngilizce)

Karakter: Senshi – Seslendiren: Hiroshi Naka (Japonca) – SungWon Cho (İngilizce)

Karakter: Falin – Seslendiren: Saori Hayami (Japonca) – Lisa Reimold (İngilizce)

Karakter: Shuro – Seslendiren: Shinji Kawada (Japonca) – Mick Lauer (İngilizce)

Karakter: Kabru – Seslendiren: Wataru Katō

Karakter: Rinsha – Seslendiren: Rie Takahashi

Karakter: Mickbell – Seslendiren: Miyu Tomita

Karakter: Kuro – Seslendiren: Tōru Nara

Karakter: Holm – Seslendiren: Yūya Hirose

Karakter: Daya – Seslendiren: Kei Kawamura

Karakter: Thistle – Seslendiren: Yū Kobayashi

Netflix de global çapta yayımda olan anime dizisini, anime severler deneyimleyerek fikirlerini içeriğimizin altında bulunan yorum bölümünden bizimle paylaşabilirler.