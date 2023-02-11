Depremin Yıkıcılığını Anlatan Filmler 2023

Ülkemizde yaşanan büyük felaketin ardında kalan umutsuzluklar ve bilinçsizliğin gölgesinde, birçok şeyle mücadele ediyoruz. Fakat kalan herkesin kafasında büyük bir soru işareti var: eğer depreme yakalanırsam nasıl hayatta kalırım ? Yoğun istek üzerine deprem konulu birçok filmi sizler için bu yazımızda listeledik.

Faciayı görebilmek için çok uzaklara gitmemiz gerekmese de, listedeki içeriklerin size çözüm yolu alternatifleri sunabileceğini ve bilinçlenebilmeniz açısından tedbir aşılayabileceğini umut ediyoruz. Bu yazıdaki içeriklerin depremi tekrar yaşamak istemeyen herkese ve her yaşa uygun olmadığını da belirtmek isteriz. Ülkemizin başı sağolsun. Umarız her birimiz gerekli dersi bu kez çıkarabilir ve gelecekte daha çok insanı hayatta tutabilecek bilince sahip olabiliriz.

Skjelvet

Skjelvet, karısını ve çocuğunu kurtarmak için zamana karşı yarışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 1904 yılında Oslo’da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılım ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

San Andreas Fayı

California’da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi’nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom’un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Artçı Şok

Gece, yer altındaki gece kulübünde eğlenmeye giden bir grup seyahat eden gencin, ani deprem şoku ile yaşadıkları anlatılmaktadır.

The Earthquake

Aralık’ta meydana gelen yıkıcı Spitak depreminden sonra, 50 yaşındaki Rus Konstantin Berezhnoy ve 28 yaşındaki Ermeni Robert Melkonyan, çaresiz kalanları kurtarmak için birlikte çalışırlar.

Megafault

Amerika’nın hemen hemen çoğunu etkileyecek büyüklükte bir deprem gerçekleşir. Sismolog Dr. Amy Lane bu depremin doğal sebeplerle oluşmadığını anlar.

Pandora

Jae Hyeok (Kim Nam-Gil) ailesini ve ülkesini büyük bir faciadan kurtarmaya çalışır.

Deprem 10.0

Açgözlü bir petrol şirketi, daha çok para kazanabilmek için tartışmalı bir tekniği kullandıklarında Los Angelas’da bir fay hattının harekete geçmesine neden olur. Benzeri görülmemiş büyüklükte bir deprem olmasına neden olan fay hattının harekete geçmesi insanları büyük bir paniğe sürükler. Tüm şehri yok edecek deprem öncesi önlem almak için çok az bir zaman vardır. Bilim insanları, nihai sona sürüklenmeden önce depremi önlemenin bir yolunu bulabilecek midir?

Buzda Deprem

Buzullarda oluşan depremden dolayı insanların verdiği inanılmaz kaçış öyküsü… Temasıyla içinizi soğutacak bir film.

Kıyamete Bir Kala

Dünyanın merkezi aşırı derecede ısınmış, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde çeşitli felaketler, yüksek şiddetli depremler meydana gelmektedir. Calvin, tüm bu kargaşanın içerisinde yıkılan bir hapishanedeki sevgilisini aramaktadır. Hapishaneden kaçan suçlular şehir için bir tehdit oluşturmaktadır.

Global Meltdown

Bir helikopter pilotu ve çevre uzmanı yanına bir kaç kişiyi de alarak olayları derinlemesine incelemek üzere bir merkezde toplanırlar. Yaklaşan tehlikenin ne olduğunu saptamak oldukça zor olacaktır. Yaşanan yangınlar, yıkımlar herkesi paniğe sürüklerken hayatta kalmak daha da zorlaşmaktadır.