Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan 2 büyük deprem felaketinin yaraları her anlamda sarılmaya çalışılmaya devam ediyor. Turkcell Akademi ile bulut tabanlı oyun platformu Game+ Hatay’daki depremzede gençlere oyun kodlamayı öğretmek adına güçlerini birleştirdi. 2 okuldu devam eden eğitimler doğrultusunda yüzlerce genç oyun kodlamayı öğreniyor. Depremzede gençler Game+ ile oyun kodluyor; oyun geliştirme ve oyun sektörü ile tanışıyor. Böylece gençlerin kariyer hedeflerinde yeni bir vizyon edinmelerine de imkan tanınıyor.

Depremzede Gençler Game+ İle Oyun Kodluyor

6 Şubat 2023 itibariyle Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 2 büyük deprem; başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye olmak üzere bölgedeki 11 ilde çok sayıda can kaybına ve büyük bir hasara yol açtı. Yüz binlerce yaralının da olduğu depremlerin akabinde maddi hasarlar giderilmeye çalışılırken, bir yandan da depremden etkilenen milyonlarca vatandaşa psikolojik destek sağlanmaya başlandı.

Depremlerden en fazla zararı gören kesim olan çocukların yeniden hayata tutunmaları ve yaşam gayeleri edinmeleri için pek çok kurum ve kuruluş harekete geçti. Bu doğrultuda, Turkcell tarafından başlatılan Gönül Bağı Projeleri dahilinde 30 Eylül itibariyle bulut tabanlı oyun platformu Game+ ortaklığında oyun kodlama eğitimi başlatıldı.

Hatay’da 2 okulda başlatılan program 112 saatten oluşmakta. Eğitimlerde 5inci hafta geride kalırken, önümüzdeki hafta itibariyle son viraja da girilmiş olacak. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) tarafından kurulan teknolojik eğitim sınıflarında gerçekleşen eğitimler, 12 Kasım itibariyle sona erecek.

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Game+ Oyun Kodlama Programı Hatay’da İlk Mezunlarını Veriyor!

Gamelab İstanbul’un; yazılım geliştirme, kodlama ve animasyon konularında uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimler Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi ile Defne ilçesindeki Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştiriliyor.

Her 2 okuldaki öğrencilere de C++ yazılım dili eğitimi verilirken; bunun yanı sıra öğrencilerin yaşları doğrultusunda, Anadolu Lisesi’nde 3 boyutlu bir oyun ve ortaokulda ise 2 boyutlu bir oyunun geliştirilme çalışmaları devam ediyor.

Program kapsamında temel yazılım ve kodlama becerileri edinecek gençlerin hem depremin etkilerini üzerlerinden olabildiğince atmaları, hem de oyun sektörü ve oyun geliştirme ile tanışarak geleceklerine yönelik yeni bir vizyon edinmeleri hedefleniyor.