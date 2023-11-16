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Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty Filmini Bıraktı

Ünlü yönetmen Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty filminden ayrıldı. Yönetmenin Shang-Chi 2 filmine odaklanacağı belirtildi.

Emine Emre

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Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty Filmini Bıraktı
Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty Filmini Bıraktı

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Amerikan Süper Kahraman Filmlerinde birbiri ardında dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen haber Avengers: The Kang Dynasty’den. 2026 yılında çıkması beklenen fantastik aksiyon türündeki süper kahraman filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yapacaktı. Ancak son gelen açıklamaya göre ünlü yönetmen projeden ayrıldı. Shang-Chi devam filmine odaklanacağı belirtilen Destin Daniel Cretton sonrasında Avengers The Kang Dynasty yönetmenliğine kimin soyunacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Destin Daniel Cretton Avengers The Kang Dynasty Filmini Bıraktı

Marvel Comics’in aynı adlı süper kahraman ekibine dayanan yeni Amerikan Süper Kahraman Filmi Avengers: The Kang Dynasty için çalışmalar geçtiğimiz yıl başlamıştı. Avengers: Endgame’in devam filmi olarak konumlandırılacak yapımın yönetmen koltuğuna ünlü isim Destin Daniel Cretton oturmuştu.

2026 yılı Mayıs ayında vizyona gireceği açıklanan filmin oyuncu kadrosunun da birbirinden değerli ve önemli isimden oluşacağı deklare edilmişti. Bununla birlikte, filmden son gelen haberler, projeyi sekteye uğratabilecek nitelikte. Buna göre, Destin Daniel Cretton; Avengers: The Kang Dynasty filminden ayrıldı.

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Altıncı Evre’nin bir parçası olması beklenen ve Marvel Sinematik Evrenindeki 40. film unvanını alacak yapımın, bu gelişmeden sonra yeni yönetmeninin kim olacağına dair ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra, filmin vizyon tarihinde herhangi bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da henüz netlik kazanmış değil.

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Ünlü yönetmenin filmden ayrılma kararı, Marvel Sinematik Evreni tutkunlarının gündemine bomba gibi düştü. Destin Daniel Cretton’ın iyi bir iş ortaya koyacağına dair güvenlerinin yüksek olduğunu belirten pek çok izleyici, yönetmenin filmden ayrılması nedeniyle üzüntülerini şahsi sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Filmin yeni yönetmeninin de Destin Daniel Cretton’ı aratmayacak bir isim olması gerektiğine dikkat çeken izleyiciler, 2026 yılında vizyona girmesi beklenen yapımda bir gecikme ise beklemiyor. Vizyon tarihine henüz 3 yıllık bir zaman olduğu göz önüne alındığında, yapımcıların yeni bir yönetmenle anlaşmak ve filmi zamanında yetiştimek için yeterli zamanlarının olduğu düşünülüyor.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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