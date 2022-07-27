Destin Daniel Cretton, Avengers: The Kang Dynasty’i Yönetecek

Marvel Studios, Comic-Con’da gişe rekorları kıran duyurularını yaptığında hayranlar doğal olarak Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame yönetmenleri Anthony ve Joe Russo’nun serinin beşinci ve altıncı filmlerinde geri dönmesini bekliyordu. Bunun yerine The Hollywood Reporter, Avengers: The Kang Dynasty’nin (beşinci film) yönetmeninin Destin Daniel Cretton tarafından yönetileceğini duyurdu.

Bu isim tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Cretton’ın Marvel için Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’i zaten yönetmesinden kaynaklanıyor. Stüdyo, Cretton’ın çalışmasından o kadar etkilendi ki; bir Shang-Chi devam filmini yönetmesine izin verdi.

Cretton biraz büyük adımlar atıyor. Çünkü dört Avengers filmi şimdiye kadarki en büyük gişe rekorlarını kırıyor. Ancak şu an için Avengers: Secret Wars‘ı da yönetip yönetmeyeceği veya serinin altıncı filmi için başka bir yönetmenin devreye girip giremeyeceği konusunda bir bilgi yok.

The Kang Dynasty hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Fakat “Kang Savaşı” olarak da adlandırılan “Kang Hanedanı”, Haziran 2001 ile Ağustos 2002 arasında Avengers #41-55 ve Avengers Annual 2001’de geçen 16 bölümlük bir çizgi roman hikayesi olarak çıkmıştı. Filmini izlemek harika olacak!