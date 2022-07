Destin Daniel Cretton, Avengers: The Kang Dynasty’i Yönetecek

Marvel, Avengers: The Kang Dynasty'nin (beşinci film) yönetmeninin Destin Daniel Cretton tarafından yönetileceğini duyurdu. Bu isim tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Cretton'ın Marvel için Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'i zaten yönetmesinden kaynaklanıyor. Stüdyo, Cretton'ın çalışmasından o kadar etkilendi ki; bir Shang-Chi devam filmini de yönetmesine izin verdi.