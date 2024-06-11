Ana Sayfa » Oyun Destiny 2 The Final Shape İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi Oyun Destiny 2 The Final Shape İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi Emine Emre 10 Görüntüleme

Birinci şahıs nişancı video oyunu Destiny 2 için yeni genişleme paketi piyasaya sürüldü. Oyun severler tarafından bir hayli beğenilen Destiny 2’nin genişleme paketi 4 Haziran itibariyle piyasadaki yerini aldı. Paket hakkında gelen ilk incelemeler olumlu olurken, Metacritic ortalama puanı da 100 üzerinden 81 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, kullanıcıların verdiği puanların 10 üzerinden 7,2 olarak gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Destiny 2 The Final Shape inceleme puanları ve yorumları detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Destiny 2 The Final Shape İnceleme Puanları Nasıl Geldi?

Stem üzerinden 30 dolara satışa sunulan genişleme paketi için Steam kullanıcıları geride kalan takribi 1 haftalık zaman diliminde geri dönüşleri ile “çoğunlukla olumlu” ortalama puanı verdiler. Metacritic üzerinden yansıyan puanlar ise şu şekilde oldu:

Twinfinite – 100/100

But Why To – 90/100

Videogamer – 90/100

XboxEra – 70/100

GamersRD – 46/100

En güncel teknoloji ve oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Destiny 2 The Final Shape Yorumları Ne Durumda?

Destiny 2, bugüne değin milyonlarca oyuncu tarafından deneyimlenen dikkat çekici bir yapım olarak oyun sektöründe biliniyor. Yalnızca Steam üzerinden dahi, bugüne kadar 600 binden fazla inceleme alan oyun, söz konusu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Halen “oynaması ücretsiz” şekilde Steam platformunda yer alan Destiny 2 için gelen yeni paketin ana oyun kadar başarılı olduğunu söylemek elbette zor. Bununla birlikte, Destiny 2 The Final Shape için; son dönemdeki farklı genişleme paketlerinden daha iyi bir ortalama puan ile piyasada yer aldığı söylenebilir. Yeni paket hakkında gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Destiny 2 The Final Shape, “Işık ve Karanlık destanının” on yıllık öyküsünün finalinin başyapıtıdır. Güçlü, etkileyici bir anlatım, olağanüstü karakter getirileri, ilham verici oynanış ve muhteşem görseller ve ses tasarımıyla oyun için eşsiz bir genişletme paketi olduğu söylenebilir.” – Twinfinite – 100/100

Destiny 2 The Final Shape İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi

“Destiny 2 The Final Shape olasılıklarla dolu bir hikayeyi ustaca tempolu dövüşler ve bulmacalarla dengeler ve hepsi büyüleyici ortamlarda yer alır. Oyuna giriş engeliyle ilgili daha önceki şikayetlerin çoğu giderildi ve en son kampanyaya sorunsuz bir giriş sağlandı.” – Videogamer – 90/100

“Bazılarının umduğu Destiny 2’nin yeniden doğuşu değil ama yine de oynaması her zamanki kadar eğlenceli. Bununla birlikte, eğer tükendiğinizi hissettiyseniz bu genişletmenin bunu değiştirmesi pek olası değil. 50 dolarlık fiyatının karşılığını verdiğini söylemek de güç.” – XboxEra – 70/100

“Bungie son zamanlarda The Final Shape ile hikayesine tatmin edici bir son vermeye çalıştı. Hikaye ve aşırı geri dönüşüm bizde hala olumsuz izlenimler bıraksa da mükemmel grafik kalitesi ve güzel müzikler göz ardı edilemez. Bu şu ana kadar video oyun endüstrisinde gördüğümüz en pahalı hikaye oldu.” – GamersRD – 46/100