ABD merkezli olarak 1991 yılında kurulan ve aradan geçen 30 yılın ardından Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından satın alınan Bungie küçülmeye gidiyor. Küresel parasal sıkılaşma döngüsünden etkilenen şirketin pek çok çalışanını işten çıkardığı öğrenildi. Bu durum, şirket tarafından geliştirilmekte olan oyunların da ertelenmesine sebep olacak. Şimdiden Destiny 2: The Final Shape ve Marathon için erteleme haberleri gelmeye başladı.

Bungie Çalışanlarını İşten Çıkarıyor: Destiny 2: The Final Shape ve Marathon Ertelendi

Bloomberg tarafından geçilen habere göre, ünlü oyun stüdyosu Bungie pek çok çalışanı ile yollarını ayırmaya başladı. Bu konuda henüz Bungie’den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da; gelen haberler, oyun şirketinin geliştirdiği oyunların da erteleneceği yönünde. Başta, Destiny serisinin beklenen oyunu Destiny 2: The Final Shape olmak üzere şirketin yapımına devam ettiği oyunları ötelendi.

Gelen bilgiler; şirketin yeni oyunu Marathon için 2025 yılına erteleme olduğu yönünde. Bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi ön görülen Destiny 2: The Final Shape ise 2024 yılı ortasına ötelendi. İşten çıkarmaların hangi boyutta olduğuna dair rakamsal bazda bir veri henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

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Geçen Yıl Sony Tarafından 3,6 Milyar Dolara Satın Alınmıştı

Bungie de yaşanan işten çıkarmalar oyun sektörü tarafından bir hayli ilginç karşılandı. Zira bilindiği üzere Bungie, 2022 yılında Japonya merkezli teknoloji ve oyun devi Sony tarafından 3,6 milyar dolar ödenerek satın alınmıştı. Büyük bir yatırımla Bungie’yi bünyesine katan Sony’nin, şirketin çalışanlarını işten çıkararak gelişmekte olan oyunları ertelemesi büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Bungie Hakkında

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak 1991 yılında, o dönem üniversite öğrencisi olan Alex Seropian tarafından Bungie Software Products Corporation adıyla kurulan şirket, o tarihten bu yana pek çok başarılı işe imza attı. Geliştirdiği oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaşan Bungie’nin çalışan sayısı 2014 yılı itibariyle 500 dolayında bulunuyordu. Son dönemde ise şirketin çalışan sayısının bini aştığı ön görülmekteydi.

Destiny 2 The Final Shape, Marathon ve Diğer Bungie Oyunları

Oyun sektöründe 30 yılı geride bırakan ender şirketlerden biri konumunda bulunan Bungie, bugüne değin en ünlüleri Halo ve Destiny serisi olmak üzere onlarca oyun çıkardı. Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Bungie oyunlarından bazıları şu şekilde: