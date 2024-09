Ana Sayfa » Oyun Destiny Mobil Versiyonu Geliyor: Destiny Rising! Oyun Destiny Mobil Versiyonu Geliyor: Destiny Rising! Emine Emre 4 Görüntüleme

Destiny, Bungie tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu serisi olarak oyun dünyasında oldukça sevilen yapımlardan biri. Geçtiğimiz yıl Destiny’nin mobil sürümüne yönelik haberler ortaya çıkmış ve geliştirilme aşamasına olduğu duyulmuştu. Akabinde ise bu projenin iptal edildiği haberleri gelmişti. Şimdi ise yeni ve sevindirici duyumlar var; Destiny mobil versiyonu geliyor; Destiny Rising. İşte ayrıntılar…

Destiny Mobil Versiyonu Geliyor: Destiny Rising!

Destiny oyun serisinin ilk yapımı 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. İlk etapta yayıncısı Activision idi ancak 2019 yılından sonra oyunun hem geliştiricisi hem de yayıncısı Bungie oldu. Sevilen birinci şahıs nişancı oyun serilerinden biri olan Destiny mobil versiyonu hakkında ilk duyumlar 2023 yılında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Destiny mobil sürümünün geliştirildiğine yönelik haberler çıkmış ve bu haber mobil oyuncuları oldukça mutlu etmişti. Bungie oyun stüdyosunun verdiği iş ilanları Destiny’nin mobil sürümüne ilişkin ipucu olarak kabul edilirken 2024 yılının başlarında şirketin çalışanlarını işten çıkarması bahse konu projenin iptal edildiğine ilişkin söylemleri ortaya çıkarmıştı.

2024 başında çıkan haberler Destiny mobil sürümüne yönelik umutların kırılmasına yol açmıştı. Ancak şimdi yeni duyumlar mobil versiyonun iptaline yönelik olan tüm spekülatif söylemleri boşa çıkarıyor ve mobil sürümün geliştirme aşamasında olduğu anlaşılıyor.

Destiny Rising Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun mobil versiyonu Destiny Rising adı ile oyun severlere sunulacak. Mobil oyuncuları heyecanlandıran bu yapımın Bungie ve NetEase tarafından geliştirilmekte olduğu belli oldu. Bungie Destiny oyunu ile kendini kanıtlamış bir video oyun şirketi; NetEase ise Once Human, Knives Out, Dead by Daylight Mobile oyunlarının geliştirici stüdyosu.

Popüler oyunların, örneğin Call of Duty gibi, mobil versiyonu oyun dünyası tarafından oldukça beğeniliyor. Bungie oyun stüdyosu da hitap edeceği kitleyi iyi bir şekilde analiz ederek Destiny’i mobile taşıyor. Destiny Rising’in sektörde ön plana çıkacağı ya da başarılı olacağı elbette kesin değil ancak büyük bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.

Destiny Hakkında

Birinci şahıs nişancı oyunu serisinin ilk oyunu olan Destiny, 2014 yılında piyasaya sunuldu. Serinin en son yayınlanan oyunu ise 2024 haziran ayında oyun severlerle buluşan Destiny 2: The Final Shape oldu. Çevrimiçi çok oyunculu oyun kategorisinde yer alan Destiny, oynaması ücretsiz bir yapım ve Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One ve Xbox Serisi X / S platformlarında oynanabilmekte. Oyun yukarıda da belirttiğimiz gibi Bungie tarafından geliştirilip yayınlanmakta.