Dev Bataryalı OnePlus Nord CE4 Lite’a Merhaba Deyin!

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından OnePlus, kullanıcıların sesine kulak vermeye devam ediyor. OnePlus, bu sefer devasa bataryaya sahip olan modeli Nord CE4 Lite’ı tanıttı.

Her geçen gün farklı akıllı telefon modelleri karşımıza çıkıyor. Çoğu model teknik bakımdan birbiri ile yarışırken çoğu modelde teknik açıdan bu yarışa dahil oluyor. OnePlus, son zamanlarda çıkardığı akıllı telefonlar ile beraber akıllı telefon piyasasında yükselişe geçti. Nord CE4 Lite modeli tam 80 W hızlı şarjı ve 5500 mAh batarya ile dikkat çekti.

Nord CE4 Lite, 2100 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Akıllı telefon gücünü 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama ve Snapdragon 695 5G yonga setinden alıyor.

OnePlus Nord CE4 Lite’ın arka kamera adasında 50 MP’lik ana kameranın yanı sıra 2 MP’lik de bir derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Kutuyu açtığımızda Android 13 tabanlı OxygenOS 14 sürümüne merhaba diyoruz.

Modeli diğer akıllı telefonlardan ayıran en önemli özellik ise 80 W hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh kapasitesindeki batarya oluyor. Ayrıca model özelinde ters şarjda yer alıyor. OnePlus Nord CE4 Lite modeli, Avrupa’da 240 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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