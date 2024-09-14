Dexter Yeni Dizisi Fragmanı Yayınlandı, Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Dexter yeni dizisi fragmanı yayınlandı. Yeni yapım Morgan’ın gençlik yıllarına odaklanıyor. İlk olarak 2006’da izleyiciye sunulan Dexter, dünya çapında en popüler dizilerden biri oldu ve dizininin final yapmasının ardından seri, farklı yapımlara da konu oldu. Video oyun ve çizgi roman formatları da yapılan Dexter’ın devam dizisi de yapıldı. Şimdi bunların arasına bir yenisi daha katılıyor; Dexter: Original Sin. Dexter: Original Sin çıkış tarihi belli oldu ve tanıtım videosu yayınlandı, işte detaylar…

Dexter Yeni Dizisi Fragmanı Yayınlandı

2006 yılında ilk bölümü yayınlanan Dexter, toplamda 8 sezon süren bir drama dizisi. 2013 yılında final yapan dizi bu tarihten sonra oyun, çizgi roman ve devam dizilerine konu oldu. Döneminin en popüler yapımlarından olan Dexter’ın devam dizisi Dexter: New Blood 2021 yılında yayınlandı. Şimdi ise bir prequel dizisi olan Dexter: Original Sin geliyor. Bu dizi dizinin ana karakteri Dexter Morgan’ın gençlik yıllarını konu ediyor.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Amerikan seç izle platformu olan Paramount+ tarafından yayınlanacak olan dizi için tanıtım faaliyetleri başladı ve bu kapsamda dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen Dexter: Original Sin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dexter: Original Sin’de dizinin ana karakteri Dexter Morgan’ın gençliği konu edildiği için bu karakteri Patrick Gibson canlandıracak. Orijinal seride ve devam dizisinde ana karakter Michael C. Hall tarafından canlandırılmıştı, şimdi aktör değişimin sebebi ise olayların 1991 yılında yani orijinal dizinin 15 yıl öncesinde gerçekleşmekte.

Dexter: Original Sin Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin konusuna değinmek gerekirse; Dexter müthiş bir öldürme içgüdüsüne sahip bir kişilik. Bu duyguyu bastırmaya çalışan Dexter artık bu duyguyla başa çıkamaz duruma geliyor. Bu aşamada devreye Dexter’ın üvey babası Harry Morgan giriyor. Harry Morgan dizide Christian Slater tarafından canlandırılıyor. Polis olan Harry, oğlunun bu bastırılamayan duygusunu kontrol altına almak için Harry Kanunları’nı devreye sokuyor. Üvey babanın amacı bu duyguyu en azından kötülere yöneltmek.

Dexter: Original Sin’de Dexter içindeki öldürme duygusunu kötülere yönelik kullanacak ve bununla birlikte Miami Polis Departmanında görev alacak. Dexter’ın yanı sıra Dedektif Angel Batista ve Maria LaGuerta’nın gençlik halleri de fragmanda görünmekte. Yayınlanan ilk tanıtım videosu oldukça ilgi çekiş durumda. Karakterlerin gençlik halleri olduğu için yoğun bir merak duygusu oluşturduğunu da söyleyebiliriz.

Fragmanda ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise Dexter: Original Sin çıkış tarihi diyebiliriz. Dizi 13 Aralık 2024’te Paramount+ platformunda yayınlanacak. Şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı desek, sanıyoruz ki abartmış olmayız.