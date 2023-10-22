Global oyun sektörü, dijital oyunların bugüne kadar gördüğü / görebileceği en ilginç ve çılgınca kampanya ile karşı karşıya olabilir. Diablo serisinin geliştiricisi ve yayıncısı olan Blizzard Entertainment Inc., yaptığı duyuru ile Diablo 4 oyuncularına oyun içi hediyeler ve “gerçek insan kanı dolu sıvı soğutmalı RTX 4090’lı” bir sistem çekilişi yapacağını açıkladı. Çekilişe katılmak isteyenlerin yapması gereken de bir hayli ilginç; 666 litre kan bağışı! Diablo 4 oyuncuları kan bağışı karşılığı PC kazanabilecek; Cepkolik okurları için detayları inceleyelim.

Diablo 4 Oyuncuları Kan Bağışı Karşılığı PC Kazanma Şansı Elde Edecek

Diablo serisinin son yapımı olan Diablo 4 kısa süre önce oyuncularla buluştu. Oyun hakkında büyük bir beklentiye sahip olan pek çok gamer, Diablo 4’ü yeterince beğenmedi. Elbette bunda beklentilerin çok yüksek olmasının da büyük bir rolü olduğu aşikar. Bununla birlikte, oyunun geliştiricisi olan Blizzard Entertainment Inc’nin Diablo 4’ü gündemden düşürmeye niyeti yok.

Şirket tarafından yapılan duyuru ile Diablo 4 oyuncuları için son derece ilginç bir kampanya düzenlendiği açıklandı. Buna göre; yerel kliniklere toplam 666 litre yapıldığında oyunda bir dizi ödül oyuncularla buluşacak. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. Bu ilginç etkinlik dahilinde içi gerçek insan kanı dolu sıvı soğutmalı RTX 4090’lı bir sistem çekilişi de yapılacak.

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Kan Bankalarına Bağış Şartlı Çekiliş ve Ödüller!

Pek çok kültürde şeytanın ya da şeytani güçlerin sembolü olarak kabul edilen 666 rakamının, şeytan ibaresinin karşılığı olan Diablo serisi için de önemi aşikar. Oyunun düzenlediği kampanya ve çekiliş dahilinde bağışlanması istenilen kan miktarının 666 litre olarak belirlenmesi de bu kapsamda değerlendirilmiş belli ki. Yeterli miktara ulaşıldığında, oyunda hediye edilecek materyaller ise şu şekilde olacak:

Yüzde 33’e ulaşıldığında (toplam 222 litre kan bağışı) – Beş silah kozmetiğinden oluşan ilk ödül kademesi açılacak.

oluşan ilk ödül kademesi açılacak. Yüzde 66’ya ulaşıldığında (toplam 444 litre kan bağışı) – Loch Raeth Maor Barbar zırh kozmetiklerine de erişim hakkı verilecek.

zırh kozmetiklerine de erişim hakkı verilecek. Yüzde 100’e ulaşıldığında (toplam 666 litre kan bağışı) – Vermilion Eye Piebald Mount kullanıma sunulacak ve özel bilgisayar için çekilişler başlayacak.

666 litre kanın, kan bankalarına bağışlanmasının akabinde içerisinde gerçek insan kanı dolu olan sıvı soğutmalı RTX 4090’lı PC çekilişi başlayacak, bu PC’nin diğer özellikleri ise şu şekilde olacak: NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Core i9 CPU, 64 GB DDR5 RAM, 3 TB SSD Depolama ve soğutma için Quantum Vector GPU Su Bloğu.

20 Ekim’de başlayacak kan bağışı kampanyasının 20 Kasım’a kadar devam edeceği açıklandı. Gerekli miktar kan toplanmasının ardından, çekilişe yalnızca kan bağışı yapanlar değil, Diablo 4’ü oynayan 18 yaş üstü bütün oyuncular katılabilecek. İşte Diablo 4’ün söz konusu kampanyayı ve çekilişi duyurduğu videosu: