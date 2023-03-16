Diablo 4 Ultimate Edition İçerikleri Tanıtıldı!

Oyun sektörü son zamanlarda oldukça hareketli geçmeye başladı oyun sektöründe adından çokça söz ettiren Diablo serisi oldukça fazla ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Diablo 4 Ultimate Edition içeriklerine göz atacağız.

Diablo ile ilk olarak 1996 yılında tanıştık Diablo, ve çıktığı dönem boyunca oyun piyasasının en iyilerinden biri olmuştu. Bunun sonucunda oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip oldu. Daha sonra 2012’de de Diablo 3 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Şimdi ise de oyunun 4. serisi ile oyuncular ile buluşmayı bekliyor. Daha önce Diablo oyununu oynayanlar Diablo 4’te yabancılık ve acemilik çekmeyeceklerdir. Oyun konusu itibari ile karanlık ve tehlikelerle dolu bir macera sizleri bekliyor olacak.

Yeni çıkacak olan Diablo 4-6 Haziran‘da Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve PC platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşması planlanmakta. Oyunun erken erişim tarihi ise 17–19 Mart arasında olacak.

Oyunun fiyatına gelecek olursak 60 dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Ultimate Edition tam 100 dolardan çıkış yapacak. Tüm sürümlerin Türkiye fiyatları ise şöyle:

Standart Edition: 1.199 TL

Digital Deluxe Edition: 1.539 TL

Ultimate Edition: 1.699 TL