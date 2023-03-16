Ana SayfaOyunDiablo 4 Ultimate Edition İçerikleri Tanıtıldı!

Diablo 4 Ultimate Edition İçerikleri Tanıtıldı!

Yeni çıkacak olan Diablo 4-6 Haziran‘da Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve PC platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşması planlanmakta

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
diablo 4 ultimate edition

Tarantino’nun Son Filmine Dair Detaylar Belli Oldu!

Günümüzün en başarılı yönetmenlerinden Quentin Tarantino, kariyerinin son filmine dair detayları açıklama başladı.Usta yönetmen Tarantino,...

Oyun sektörü son zamanlarda oldukça hareketli geçmeye başladı oyun sektöründe adından çokça söz ettiren Diablo serisi oldukça fazla ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Diablo 4 Ultimate Edition içeriklerine göz atacağız.

Diablo ile ilk olarak 1996 yılında tanıştık Diablo, ve çıktığı dönem boyunca oyun piyasasının en iyilerinden biri olmuştu. Bunun sonucunda oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip oldu. Daha sonra 2012’de de Diablo 3 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Şimdi ise de oyunun 4. serisi ile oyuncular ile buluşmayı bekliyor. Daha önce Diablo oyununu oynayanlar Diablo 4’te yabancılık ve acemilik çekmeyeceklerdir. Oyun konusu itibari ile karanlık ve tehlikelerle dolu bir macera sizleri bekliyor olacak.

Yeni çıkacak olan Diablo 4-6 Haziran‘da Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve PC platformlarında çıkarak oyuncular ile buluşması planlanmakta. Oyunun erken erişim tarihi ise 17–19 Mart arasında olacak.

Oyunun fiyatına gelecek olursak 60 dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Ultimate Edition tam 100 dolardan çıkış yapacak. Tüm sürümlerin Türkiye fiyatları ise şöyle:

  • Standart Edition: 1.199 TL
  • Digital Deluxe Edition: 1.539 TL
  • Ultimate Edition: 1.699 TL
-- Reklam --

Tekken 8 Marshall Law Fragmanı Yayınladı!

Günümüzün ve geçmişin en popüler dövüş oyunlarından birisi olan Tekken yeni serisi olan Tekken 8 için çalışmalarını hızla sürdürmekte....
Önceki İçerik
Tarantino’nun Son Filmine Dair Detaylar Belli Oldu!
Sonraki İçerik
Samsung Galaxy A24 4G’nin Tasarımı Tamamen Ortaya Çıktı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021