En sevilen oyunlardan olan Diablo 4 ve Overwatch 2 GeForce Now'a geliyor. Nvidia ve Microsoft iş birliği ile yeni oyunlar GeForce Now'a eklenmeye devam ediyor.

Nvidia, Geforce Now’a eklenecek oyunların listesini paylaştı. En çok kullanılan bulut oyun hizmetlerinden biri olan GeForce Now’ın kütüphanesi Xbox oyunları ile genişliyor. Oyun severler tarafından en çok oynanan Xbox yapımlarından Diablo 4 ve Overwatch 2 GeForce Now’a geliyor. İşte detaylar…

Diablo 4 ve Overwatch 2 GeForce Now’a Geliyor

Bulut oyun hizmeti alanında lider platformlardan biri olan GeForce Now, Xbox oyunlarıyla zenginleşiyor. Nvidia ve Microsoft iş birliği neticesinde bazı Xbox oyunları GeForce Now kütüphanesinde yerini alıyor. Nvidia’nın açıkladığı listeye göre bu hafta Geforce’a 10 yeni oyun eklenecek. Bu 10 yapımın 4’ü ise Xbox Game Pass oyunu. Bunlar: Zombie Army 4: Dead War, Assasin’s Creed: Vallhalla, Turbo Golf Racing ve TUNIC şeklinde. GeForce Now aboneleri ise Xbox oyunlarına erişebildikleri için oldukça memnun.

Nvidia’nın açıkladığı, bu hafta GeForce Now’a eklenecek oyunların listesi ve oyunun yer aldığı platform bilgileri ise şu şekilde:

War Hospital (Steam) (11 Ocak’ta eklendi)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)

Jected – Rivals (Steam)

RailGrade (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (PC Game Pass, Xbox)

Nvidia, 13 Ocak’ta sonlanan Consumer Electronics Show (CES) 2024 fuarında bir duyuru yaparak GeForce’a eklenecek iki sürpriz oyunu duyurdu; Diablo 4 ve Overwatch 2. Söylenti şeklinde olan bu haber de duyuru neticesinde resmiyet kazanmış oldu. Kısa zaman içerisinde GeForce Now kütüphanesinde yerini alacak oyunların eklenme tarihleri ise henüz paylaşılmadı.

Nvidia açıklamasında oyun tutkunlarının ilgisini çekecek farklı bilgiler de paylaştı. Bu kapsamda şirket GeForce Now’a eklenecek yeni özelliklerden bahsetti. Açıklanan GeForce’a gelecek yeniliklerden bazıları ise şu şekilde:

G-Sync uyumlu monitörler için bulut G-Sync teknolojisi

Priority veya Ultimate katmanlarına günlük yükseltme seçeneği

Android kullanıcılar için 2K çözünürlük desteği

GeForce Now Hakkında

En çok kullanılan bulut oyun hizmetlerinden biri olan GeForce Now kütüphanesinde 1600’ü aşkın oyun bulunmakta. Nvidia’nın sunduğu bu hizmete abonelik ise aylık 340 TL’den başlıyor. Paketin çeşidine ve süresine göre fiyatlar değişiyor.

GeForce Now (GAME+) Premium 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık indirimli abonelik ücretleri ise 14 Ocak 2024 tarihi itibarı ile sırasıyla 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL şeklinde.