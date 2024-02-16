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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve Diablo serisi hayranlarının keyifle oynadıkları Diablo IV hakkında önemli bilgiler geldi. Xbox tarafından yapılan açıklamada, oyunun Xbox Game Pass ve Xbox konsoluna geleceği duyuruldu. Diablo 4 Xbox için Mart de ayın 28’inde çıkış yapacak. Oyunun Xbox platformuna gelişi ile ilgili olarak yayımlanan kısa duyuru videosu dünden bu yana yalnızca Twitter (X) üzerinden 1 milyondan fazla izlendi, işte detaylar…

Diablo 4 Xbox için Mart 2024 İtibariyle Gelecek

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 2023 itibariyle çıkış yapan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV, aradan 1 yıl geçmeden Xbox için de geliyor. Hem Xbox Game Pass’e hem de Xbox konsollarına 28 Mart 2024 de gelecek olan oyun hakkında Xbox Podcast etkinliğinde bilgi verildi. Oyunun Xbox’a gelişi ile ilgili olarak da ayrıca kısa bir tanıtım videosu yayımlandı, işte o video:

guess who 🥀​



Diablo IV is coming March 28. Hail Lilith. pic.twitter.com/wxKLobiYT2 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 15, 2024

“Tahmin et kim… Diablo IV 28 Mart’ta geliyor. Selam Lilith” şeklinde duyurulan video kısa sürede sosyal mecralarda gündem oldu. Video, yayımlanmasının üzerinden 1 gün geçmeden milyonlarca defa izlendi. İlgili videonun altına Diablo’nun resmi Twitter (X) hesabı da “Yanan Cehennemler bekliyor” cevabını verdi. Bu cevaba Xbox’ın resmi hesabının yanı ise “Ah, bana bir gül aldın! bu da yanıyor” oldu.

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Xbox ve Diablo Serisi Oyuncuları Memnun

Diablo IV’ın Xbox konsollarına ve Xbox Game Pass’e Mart 2024 itibariyle gelecek olması gamerları memnun etti. Konu hakkında kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan gamerların düşünceleri şu şekilde:

“Xbox konsolu alıp almamakta çekincelerim vardı açıkçası ama bu haberden sonra bu çekincelerim kalmadı. Bu tip oyunları biraz daha erken getirmeli Xbox, gelecek ay yeni Xbox konsolum ile ben de dahil olacağım.”

“Daha fazla kişiyle oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum! En sevdiğim oyunlardan birinin daha Xbox Game Pass’e gelmesi sevindirici. Bunun yanı sıra, oyuna gelecek güncellemelerle oyuncu kitlesinin de artmaya devam edeceğini düşünüyorum.”

“Uzun süre bekledikten sonra geçtiğimiz ay satın aldım oyunu. Xbox Game Pass’e gelecek madem, şimdi ye kadar ne bekliyorsunuz? Ya da madem gelecek, bunun duyurusunu daha önceden yapın da durduk yere para vermeyelim. Hem aboneliğe para vermiş oluyoruz hem oyunlara, bir mantığı kalmıyor bu şekilde…”

“Game Pass yalnızca Xbox ve PC’de olacak diye biliyorum, bu da platformun avantajlarını artıracak. Diablo IV gibi büyük ve popüler oyunların daha çabuk Xbox Game Pass’e gelmesi gamer kitlesinin de önemli ölçüde artmasını sağlayacaktır.”