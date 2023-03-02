Diablo IV Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Oyun sektörü son zamanlarda oldukça hareketli geçmeye başladı oyun sektöründe adından çokça söz ettiren Diablo serisi oldukça fazla ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Diablo IV sistem gereksimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Diablo ile ilk olarak 1996 yılında tanıştık Diablo, ve çıktığı dönem boyunca oyun piyasasının en iyilerinden biri olmuştu. Bunun sonucunda oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip oldu. Daha sonra 2012’de de Diablo 3 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise de oyunun 4. serisi ile oyuncular ile buluşmayı bekliyor. Daha önce Diablo oyununu oynayanlar Diablo 4’te yabancılık ve acemilik çekmeyeceklerdir. Oyun konusu itibari ile karanlık ve tehlikelerle dolu bir macera sizleri bekliyor olacak.

Diablo IV Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

Depolama: 45 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470

Depolama: 45 GB depolama alanı

Son olarak çıkış tarihine gelecek olursak şirket herhangi bir aksilik olmadığı sürece Diablo 4’ün Haziran 2023’te piyasaya sürüleceğini ifade etti.