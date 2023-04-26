Diablo IV Yeni Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Oyun sektörü son zamanlarda oldukça hareketli geçmeye başladı oyun sektöründe adından çokça söz ettiren Diablo serisi oldukça fazla ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Diablo IV yenilenen sistem gereksinimlerinden hakkında bilgi vereceğiz.

Diablo ile ilk olarak 1996 yılında tanıştık Diablo, ve çıktığı dönem boyunca oyun piyasasının en iyilerinden biri olmuştu. Bunun sonucunda oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip oldu. Daha sonra 2012’de de Diablo 3 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise de oyunun 4. serisi ile oyuncular ile buluşmayı bekliyor. Daha önce Diablo oyununu oynayanlar Diablo 4’te yabancılık ve acemilik çekmeyeceklerdir. Oyun konusu itibari ile karanlık ve tehlikelerle dolu bir macera sizleri bekliyor olacak.

Diablo IV Yeni Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB depolama alanı

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Diablo IV’ün 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS platformlarında çıkış yapacak.