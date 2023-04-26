Diablo IV Yeni Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Oyun sektörü son zamanlarda oldukça hareketli geçmeye başladı oyun sektöründe adından çokça söz ettiren Diablo serisi oldukça fazla ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Diablo IV yenilenen sistem gereksinimlerinden hakkında bilgi vereceğiz.
Diablo ile ilk olarak 1996 yılında tanıştık Diablo, ve çıktığı dönem boyunca oyun piyasasının en iyilerinden biri olmuştu. Bunun sonucunda oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip oldu. Daha sonra 2012’de de Diablo 3 ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise de oyunun 4. serisi ile oyuncular ile buluşmayı bekliyor. Daha önce Diablo oyununu oynayanlar Diablo 4’te yabancılık ve acemilik çekmeyeceklerdir. Oyun konusu itibari ile karanlık ve tehlikelerle dolu bir macera sizleri bekliyor olacak.
Diablo IV Yeni Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB depolama alanı
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB depolama alanı
Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Diablo IV’ün 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS platformlarında çıkış yapacak.