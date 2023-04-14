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Didi Global, RoboTaksi Didi Neuronu Tanıttı

Bu fütüristik araç, bagaj taşımaya ve su şişeleri gibi eşyaları almaya yardımcı olabilecek robotik kollarla yolcu deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayşen Sıla

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didi-neuron-robotaxi

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Çinli şirket Didi Global geçtiğimiz günlerde sanal bir etkinlikte yenilikçi robotaksi konsept otomobili “Didi Neuron” u tanıttı. Bu fütüristik araç, bagaj taşımaya ve su şişeleri gibi eşyaları almaya yardımcı olabilecek robotik kollarla yolcu deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Didi Otonom Sürüş Müdürü Meng Xing, Didi’nin yerel Çinli otomobil üreticileriyle işbirliği içinde kendi robotaksisini geliştirme iddialı planının bir parçası olan göz alıcı mavi ve beyaz aracı sergiledi. Şirket bu otonom araçların 2025 yılına kadar çalışır durumda olmasını amaçlıyor.

Meng Xing, Didi’nin yerel üretime olan bağlılığını vurgulayarak, “Yurt içinde üretileceklerini umuyoruz. Tedarik zincirinin kontrol edilebilir olduğunu ve içindeki kilit bileşenlerin% 90’ının bile yurt içinde üretilebileceğini umuyoruz.” dedi.

didi-neuron-robotaxi

Didi Neuron konsept otomobil, sürücü koltuğuna olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yolcular için daha fazla alan sağlıyor. En belirgin özelliği olan robotik kollar, Didi’nin yenilikçi ve kullanışlı hizmetler sunmaya olan bağlılığını vurgular. Şirket ayrıca etkinlikte bir lidar sensörü ve bir araba bilgi işlem cihazı tanıttı ve Didi’nin düzenleyici zorlukların üstesinden geldikten yaklaşık iki yıl sonra otonom sürüş teknolojisindeki ilerlemesini sergiledi.

Didi’nin otonom araçlara yolculuğu 2016 yılında başladı. O zamandan beri AV birimleri IDG Capital ve Guotai Junan gibi firmalardan önemli yatırımlar çekti. Şirket şu anda ana uygulaması aracılığıyla Şangay ve Guangzhou’nun belirli bölgelerinde sürücüsüz otomobiller sağlıyor ve Geely’nin sahibi olduğu İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Didi’nin özerk filosunu tedarik ediyor.

didi-neuron-robotaxi

Ancak Didi, son yıllarda bazı engellerle karşı karşıya kaldı. 2021’de şirket, Çinli düzenleyicilerin isteklerine aykırı bir ABD hisse senedi listelemesine başladıktan sonra, 25 mobil uygulamasının uygulama mağazalarından kaldırılmasına ve yeni kullanıcı kaydının askıya alınmasına yol açan bir siber güvenlik soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Daha sonra Didi, New York’tan ayrıldı ve veri güvenliği ihlalleri için 1,2 milyar dolar para cezası aldı. Neyse ki, şirketin Ocak ayında yeni kullanıcı kayıtlarına devam etmesine izin verildi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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