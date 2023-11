Dijital Kasım Kampanyası ile Playstore Büyük İndirim Başlattı

Kasım ayı teknolojiden tekstile, kozmetikten beyaz eşyaya kadar pek çok üründe yüksek oranlı indirim kampanyalarına şahit olduğumuz bir ay. Bu kampanyalara Türk Telekom da “oyun indirimleri” ile katıldı. Türk Telekom dijital kasım kampanyası ile Playstore büyük indirimini başlattı.

Dijital Kasım Kampanyası ile Playstore İndirimleri

Türk Telekom’a ait olan dijital oyun platformu playstore.com “Dijital Kasım” indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, platformdaki oyunlarda yüzde 85’e varan indirimli fiyatlar var.

Türk Telekom, playstore.com da Kasım ayı belirli dönemlerinde “belirli oyunlarda” indirimler olacak. Buna göre 17 – 24 Kasım tarihleri arasında, platformda Frostpunk, Blasphemous 2, F1 Manager 2023, This War of Mine, Sifu, Thymesia ve benzeri gibi popüler oyunlarda yüzde 85’e kadar indirim olacak.

Dijital Kasım kampanyası kapsamında 21- 28 Kasım tarihleri arasında da farklı oyunlar yine büyük indirimlerle satılacak. Pek çok oyunu kapsayacak olan bahse konu indirim dönemindeki oyunlardan bazıları ise şu şekilde: Marvel’s Spider-Man Remastered, God of War, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, vb.

Kullanıcı yorumlarından alınan geri dönüşlere göre oyun tutkunları bu kampanyadan oldukça memnun. Türk Telekom, Dijital Kasım indirim kampanyası kapsamında bazı ödeme kolaylıkları da düşünmüş. Buna göre playstore.com platformundan yapılacak olan alışverişlerde kredi kartı ve mobil ödemenin yanı sıra “Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit” olanağı da bulunuyor. Oyun severler ise sevdikleri oyunlara hem uygun fiyata hem de kolay ödeme imkanı ile sahip oluyorlar.

Dijital Kasım Kampanyası İndirimli Oyunlar Hangileri?

Playstore.com platformunda onlarca oyun, yüksek fiyat indirimleri ile baş döndürüyor. Oyun tutkunları bu kampanyayı kaçırmayacak gibi görünüyor. Platformda yer alan bazı indirimli oyunlar şu şekilde (Aşağıda listelenen oyunlar indirimli oyunların yalnızca bir kısmı):

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC) – 899 TL yerine % 66 indirim ile 299,40 TL

– 899 TL yerine % 66 indirim ile 299,40 TL Marvel’s Spider-Man Remastered (PC): 1099 TL yerine yüzde 72 indirim ile 299,40 TL

1099 TL yerine yüzde 72 indirim ile 299,40 TL God of War (PC): 899 TL yerine yüzde 79 indirim ile 188,40 TL

899 TL yerine yüzde 79 indirim ile 188,40 TL The Escapists 2: 59 TL yerine yüzde 75 indirim ile 14,75 TL

2: 59 TL yerine yüzde 75 indirim ile 14,75 TL Frostpunk: 280 TL yerine yüzde 80 indirim ile 53,80 TL

280 TL yerine yüzde 80 indirim ile 53,80 TL Worms Crazy Golf: 18 TL yerine yüzde 80 indirim ile 3,60 TL

18 TL yerine yüzde 80 indirim ile 3,60 TL Batora: Lost Haven: 199 TL yerine yüzde 40 indirim ile 119,40 TL

199 TL yerine yüzde 40 indirim ile 119,40 TL Sifu – Deluxe Edition: 451 TL yerine yüzde 41 indirim ile 262,20 TL

451 TL yerine yüzde 41 indirim ile 262,20 TL Hellcard: 162 TL yerine yüzde 20 indirim ile 129,60 TL

162 TL yerine yüzde 20 indirim ile 129,60 TL Sifu: 289 TL yerine yüzde 41indirim ile 168 TL

Türk Telekom Dijital Oyun Platformu Playstore Dijital Kasım Kampanyası kapsamında bütün indirimli oyunları için buraya göz atabilirsiniz: