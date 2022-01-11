Dilekçe Nasıl Yazılır? Dilekçe Örnekleri

Bugün sizlere dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örneklerinden örnekler göstereceğiz. Gündelik yaşamımızda karşılaştığımız problemlere karşı çözüm yolu olarak dilekçe yazılır. Ayrıca çalıştığımız kurumlarda istek, öneri veya problemlere karşı talepte bulunmak içinde dilekçe yazılır. Dilekçede, kamu veya özel kurum fark etmeksizin hitap etilen kuruma uygun bir dil kullanılmalıdır. Hangi kuruma ilgilendiriyorsa dilekçeye; ona hitap ederek başlanmalıdır.

Bizlere Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Aynı kanunun 7. Maddesine göre dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 8. Maddesine göre ise Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.

Dilekçenin Bölümleri Nelerdir?



İlk defa dilekçe yazacak olanlar, dilekçede tarihin ve imzanın nereye atıldığını merak ediyor. Ayrıca dilekçe yazan kişi, cümleye nasıl başlayacağını da araştırıyor. İşte dilekçenin bölümleri şu şekilde;

Tarih, makam adı (Gerekiyorsa il ve açık adres), konu metni, imza, dilekçeyi yazan kişini adı, dilekçeyi yazan kişinin adresi

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Çizgisiz beyaz kağıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kağıt kullanılmamalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kağıt kullanılmalıdır.

yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kağıt kullanılmamalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kağıt kullanılmalıdır. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

Yer ve tarih belirtilmelidir.

Ciddi , resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

, bir dil ve üslup kullanılmalı, nesnel olunmalıdır. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır. Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

düzene dikkat edilmelidir. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.” tarzında.

Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

ve kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

ve açık adresini belirtmelidir. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Dilekçe Örnekleri

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