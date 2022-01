Getir n11.com’a Resmen Ortak Oldu!

Pandemi ile yükselişe geçen Getir, her geçen gün hisselerini katlamaya devam ediyor. Günümüz dev markası Getir, online alışverişten tanıdığımız dev şirket n11.com’a resmen ortak oldu.

Özellikle pandemi ile büyük bir patlama yaşayan Getir, günümüzün en büyük markalarından birisi olarak tanınıyor. Birkaç gündür beklenen n11.com’a ortak işlemi bugün itibariyle gerçekleşti. Getir, n11.com’un belirli bir bölümünü satın aldı. Günümüzde birden çok fazla ülkede hizmet veren Getir, ilk olarak Kasım aylarında böyle bir iddia ile gündeme gelmişti. Getir’in kar seviyesi artıkça Türkiye odaklı yatırımlar yapacağı gündeme oturmuştu. Özellikle ülkemizin en popüler online alışveriş sitelerinin başında gelen n11.com, günümüzün en gözde markalarından birisi konumunda.

Geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu, n11.com hisselerinin bir kısmını Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co. Ltd’den devralmasının önü açılmıştı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile satın alma işleminin gerçekleştiği ve n11.com’a resmen ortak olunduğunu açıkladı.

Ayrıca Nazım Salur, bugün resmi Twitter arayıcılığı ile 12 saat arayla n ve 11 metnini paylaşan iki tweet paylaştı. Salur’un attığı tweet ile beraber bu satın alma işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlaşıldı.

Her geçen gün büyümeye devam eden Getir, hem ülkemizde hem de dünya çapında tanınmaya devam ediyor. Özellikle ülkemizde 81 ilin hepsinde hizmet veren Getir, ülkemizin her yerinde kullanılıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Chicago ve New York‘ta da şubesini açan Getir, böylece toplam 9 ülkede hizmet vermeye başladı.

