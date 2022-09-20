Günümüzde oyun sektörü oldukça kendini geliştiren ve üstüne koyarak ilerleyen bir sektör haline gelmeye başladı. Özellikle bilgisayar kullanımının artması ile bilgisayar oyunu oynayan kitle bir hayli arttı. Bu oyunlar arasında yarış oyunlarını unutmamak gerekir. Bugün ki yazımızda sizlere direksiyon seti ile oynanabilecek oyunlardan derleme hazırladık.

Yarış oyunları oyun piyasasının her zaman top listelerinde bulunmuştur. Lakin son zamanlarda yarış oyunları klavye veya konsol ile değil gerçekçiliğe en yakın olan Direksiyon seti ile oynanmaya başlandı. Oyuncular neden direksiyon seti ile oynamayı tercih ediyor diye soracak olursanız bu set ile sanki gerçek araba sürüyor gibi bir hissiyat alabiliyorsunuz bu da oyunları daha bir teşvik ediyor. Gelelim Direksiyon seti ile oynanabilecek oyunlar nelerdir.

Direksiyon Seti İle Oynanabilecek Oyunlar

Gran Turismo Sport

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan Gran Turismo Sport sizlere direksiyon seti ile gerçek bir yarış deneyimi sunuyor.

Assetto Corsa

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan Assetto Corsa İtalyan video oyun geliştiricisi Kunos Simulazioni tarafından geliştirilmiş bir simülasyon yarış video oyunudur.

Project Cars 2

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan Project Cars 2 motor spor yarışı olan bir oyundur. Oldukça gerçekçiliğe yakın olan oyun oldukça popüler bir oyundur.

F1 2019

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan F1 2019 Formula 1 yarışları ile hız tutkunlarının tam odak noktası olup oyun seti ile oldukça keyifli bir yarış deneyimi sunmakta.

Forza Motorsport 7

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan Forza Motorsport 7 oldukça popüler bir oyundur. Forza serisi zaten son yıllarda iyi bir çıkış yakalamış durumda.

Euro Truck Simulator 2

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan Euro Truck Simulator 2 son yılların en çok oynanan oyunları arasında yerini almakta. Ülkeler arası tır sürücülüğü yaprak gerçeğe en yakın bir sürüş deneyimi sunmakta.

RaceRoom Racing Experience

Direksiyon seti ile oynanacak oyunlar listesinde yerini alan RaceRoom Racing Experience tam bir yarış oyunu olup oyun seti ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) sistem gereksinimleri