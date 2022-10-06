Direnç Renk Kodları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Elektrik devrelerinde akımı kontrol etmek için direnç oldukça önemlidir. Bu elektrik devrelerinde dirençlerin farklı değerleri olabilir. Farklı direnç değerleri belli etmek için bazı renkler kullanılır. Bugünkü yazımızda sizlere elektrik devrelerinde direnç renk kodları hakkında bilgi vereceğiz.

Elektrik devreleri ne kadar basit görünse de, aslında oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Cihazın hatasız ve sorunsuz çalışması için dirençlerin doğru şekilde olması gerekmektedir. Bu kusursuz düzeni sağlamak için pek çok ara birim kullanılır. Bu ara birimlerin en temelinde ise direnç yatar. Dirençlerinde taşıdığı kodlar belirli renklerle gösterilir. Böylece devrede nasıl bir büyüklükte direnç olduğunu anlarız.

Dirençlerin değerinin sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden renklerin yanı sıra, renk kodları da oldukça önemlidir. Eğer dirençlerle belirli işler yapmış biriyseniz renklerden direkt doğru direnci anlayabilirsiniz ancak bu işlerle ilk kez ilgileniyorsanız, durum sizin açınızdan oldukça karmaşık olacaktır.

Elektrik Direnci Nedir?

Elektrik direnci, elektrik devresinin akıma karşı uyguladığı güce denir. Aynı zamanda sistemde bu amaçla kullanılan ara birim adı da dirençtir. Direnç birimi ohm’dur ve kısaca Ω şeklinde omega simgesi ile ifade edilir. Direnç değeri milyonlarca ohm olabilir. Direnç değeri direnç kodlarıyla gösterilir.

Direnç Renk Kodları Nelerdir?

Direnç üzerindeki bantlar, renk kodlarıdır. Direnç renk kodları; siyah, kahverengi, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri, beyaz, altın ve gümüş renklerinden oluşur. Direnç renk kodları 3, 4, 5 ve 6 banttan oluşan sistemler üzerinde gösterilirler.

Tüm direnç renk kodları, dünya çapında aynı şekilde ve aynı renkte gösterilir. Tek siyah bant 0 ohm değerini gösterir. Eski 5 bantlı dirençlerin 4. bandında gümüş ya da altın renk bulunabilir. Yüksek voltajlı dirençlerde altın ve gümüş yerine sarı ve gri renkler kullanılabilir.

Bant Sayısına Göre Renk Kodları Nelerdir?

3 renkli bantta iki bant direnç değerini gösterirken bir bant çarpan görevindedir.

4 renkli bantta iki bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir.

5 renkli bantta üç bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir.

6 renkli bantta üç bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir, bir bant sıcaklık katsayısını gösterir.

Direnç Renk Kodları Nasıl Hesaplanır?

İnternet üzerinde birçok sitede renk kodlarının hesaplanmasına yardımcı sistemler vardır. Bu sitelerden yardım alabilirsiniz.

İlk olarak Renk Kodlarını hesaplama için bir web sitesi açın.

Bantların renkleri seçin

ohm göstergesi seçin.

Yanılma payını girin.

Eğer direncin üzerinde 4’ten fazla bant varsa, web sitesindeki sistemden yardım alın.

Bant sayısını seçin.

Sırasıyla bantların rengini girin.

ohm gösterim değerini seçin.

Yanılma payını girin.

İşlem tamamdır.

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