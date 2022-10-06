Nvidia DLSS Nedir? DLSS Destekleyen Ekran Kartları!

Günümüzde bilgisayarların önemi bilmeyen yoktur, artık her işimizi bilgisayarlar sayesinde kolay ve hızlıca çözer olduk. Gündelik işlerin yanında kullandığımız bilgisayarlar ile oyunlarda oynayabiliriz son zamanlarda çıkan oyunlar gerçek hayatta ki gibi oyunlar olup yüksek grafiklere sahip oluyor. Bu oyunları zevkle oynayabilmek içinde oyunları destekleyen ekran kartlarına sahip olmamız gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Nvidia DLSS nedir? DLSS destekleyen ekran kartlarından bahsedeceğiz.

Günümüzde DLSS’nin anlamını bilmeyen birçok insan var gayet normal bir durum. Sizlere kısaca açıklayacak olursak. Oynayacağız oyununuza oldukça etki edecek bir etken görevi görmektedir.

Nvidia DLSS Nedir?

DLSS nedir diye soracak olursanız şu şekilde açıklayalım, DLSS grafik işlemcinize yük bindirmeden, oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturmaktadır, DLSS oynadığınız oyunun daha iyi çözünürlüklü haline benzer bir görüntü sunmak için sürekli kendini geliştiren bir nevi makine görevini üstlenir. Üstelik bunu yapmak için grafik kartını zorlamıyor ve geliştirilmiş yapay görüntüleri kullanarak daha iyi bir verim vermeye çalışıyor.

DLSS, kare hızını kesmeden çok daha yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı ve kaliteli bir görüntü oluşturmak için, kenar yumuşatma gibi grafik tekniklerini de kullandığını hatırlatalım. Bunları, yalnızca RTX ekran kartlarında bulunan Nvidia’nın tensör çekirdekleri sayesinde yapabilmekte.

Aslında oldukça faydalı olan bu özellik ekran kartını zorlamayıp sizlerin oynadığı yüksek grafikli oyunlardan daha verim almanızı sağlıyor. Bu oyunlar arasında God Of War, Horizon Zero Dawn, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2 gibi yüksek grafikli oyunlarda oldukça işe yaramakta.

DLSS Destekleyen Ekran Kartları

Geforce RTX 3090: 24GB

Geforce RTX 3080: 10GB

Geforce RTX 3070: 8GB

Geforce RTX 3060: 6GB

Geforce RTX 2080 Ti: 11GB

Geforce RTX 2080 Super: 8GB

Geforce RTX 2080: 8GB

Geforce RTX 2070: 8GB

Geforce RTX 2070 Super: 8GB

Geforce RTX 2060: 6GB

Geforce RTX 2060 Super: 8GB

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