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Discord Gif Nasıl Yapılır? Hareketli PP Yapma!

Discord üzerinden de GIF paylaşmanız ve hatta profil resmi yapmanız tabi ki mümkün. Özellikle genç kitlesi bulunan Discord kullanıcıları Gif kullanma konusunda oldukça gelişmiş durumda.

Mustafa

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Discord Gif Nasıl Yapılır

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Günümüzün en çok kullanılan platformlarından biri olan Discord resmi olarak İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP), video konferans ve anlık mesajlaşmaya ev sahipliği yapabilen bir sosyal platform olarak tanımlanmaktadır. Mayıs 2015’te piyasaya sürüldü, ancak ses kalitesi ve gürültü engelleme güncellemeleri, premium erişim için Nitro aboneliği ve video entegrasyonu gibi yeni sosyal özellikler getirmek için birçok değişikliğe uğradı. Bugünkü yazımızda ise Discord gif nasıl yapılır hareketli pp yapma nasıl olur yazımızda bahsettik.

GIF ne diye soracak olursanız; GIF görselleri, birkaç saniye süren bir film etkisi yaratan ve mesaja vereceğiniz tepkilerinizi belirler. Discord üzerinden de GIF paylaşmanız ve hatta profil resmi yapmanız tabi ki mümkün. Özellikle genç kitlesi bulunan Discord kullanıcıları Gif kullanma konusunda oldukça gelişmiş durumda. Oldukça ilgi çekici olan bu durum uygulamaya insan çekmekte artı bir rol oynamakta.

Discord Gif Nasıl Yapılır?

Discord Gif Nasıl Yapılır
  • İlk olarak Discord Nitroyu açın
  • Daha sonrasında Discord Nitroyu satın alın (29.99 TL değerindeki “Aylık” seçeneğini seçin.)
  • Tenor’da beğendiğiniz herhangi bir gif indirin
  • Discord avatarınızı değiştirin
  • Discord profil fotoğrafı boyutunu ayarlayın
  • Discord hareketli profil fotoğrafınızı kontrol edin.

İlk olarak Discord Gif yapmanız için Discord Nitro’yu almak zorundasınız. Bunun sebebi ise hareketli GIF’lerin sadece Nitro’da çalışabilmesidir. Eğlenceli ve havalı gözüken bir discord profiline sahip olmak istiyorsanız nitro özelliğini satın almanız gerekmektedir. Bildiğiniz üzere şirket geçtiğimiz aylarda ücretsiz olarak 3 aylık kullanım sunmuştu.

Discord Nedir, Nasıl Kullanılır?

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