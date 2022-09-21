Discord Nedir, Nasıl Kullanılır?

Çevrimiçi topluluklar, herkesin gerçek zamanlı olarak sosyal olarak bağlantı kurabilmesi için tartışma alanlarını barındırmak için Discord sunucularının oluşturulmasına yöneldi. Discord, nerede olursanız olun, mesajlaşma, sesli ve görüntülü sohbet ve ekran paylaşımı gibi sosyal etkinliklere katılmanıza olanak tanır.

Discord’u Slack, Whatsapp ve TeamSpeak gibi diğer sosyal platformlardan ayıran şey, tüm sistemin ne kadar iyi yönetildiği, sosyal özelliklerin ne kadar esnek olduğu ve hizmetin çeşitli platformlara ne kadar kolay entegre edildiğidir. Discord’a herhangi bir web tarayıcısından, mobil/masaüstünüzdeki yerel uygulama aracılığıyla ve hatta konsolunuzdan erişebilirsiniz (Microsoft ve Sony’nin işbirliği çabaları sayesinde). Bu nedenle, yeni bir Android telefon satın aldıysanız, Discord’u sosyal uygulamalar kitaplığınıza eklemek isteyebilirsiniz.

Bugünün kılavuzu, Discord’un tam olarak ne olduğunu, sosyal uygulamayı kullanmanın faydalarını ve Discord’u evrensel bir sanal sosyal platform olarak destekleyen özellikleri özetlemektedir.

Discord nedir?

Discord resmi olarak İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP), video konferans ve anlık mesajlaşmaya ev sahipliği yapabilen bir sosyal platform olarak tanımlanmaktadır. Mayıs 2015’te piyasaya sürüldü, ancak ses kalitesi ve gürültü engelleme güncellemeleri, premium erişim için Nitro aboneliği ve video entegrasyonu gibi yeni sosyal özellikler getirmek için birçok değişikliğe uğradı. Oyuncular başlangıçta baskınları ve takım oyununu koordine etmek için Discord’u kullandılar, ancak daha sonra, özelliklerinde bazı kapsamlı güncellemeler yapıldığında uygulama çok amaçlı bir iletişim platformuna dönüştü. Discord, bugüne kadar internette önde gelen sosyal platformlardan biridir.

Ayrıca bkz: En İyi Discord Ses Değiştirme Programı

Discord’a nasıl erişilir – nasıl kullanılır?

Discord’a bir web tarayıcısından veya Discord uygulamasından erişebilirsiniz. Discord uygulaması, yerel ses motoru, oyun içi yer paylaşımı ve bağlı oyun uygulamalarından aktivitelerinizi paylaşma söz konusu olduğunda masaüstü için üstün bir sürümdür, ancak Discord web tarayıcısı, yüklenebildiğinden erişilebilirlik için hala mükemmel bir seçenektir. PC’nizdeki çoğu web tarayıcısında. Mobil kullanıcıların Discord’a erişmek için uygulamayı indirmeleri gerekecek.

Discord’u web tarayıcınızda başlatma

Google Chrome’u veya herhangi bir web tarayıcısını açın ve Discord web sayfasını ziyaret edin. Yeni bir kullanıcıysanız, tarayıcınızda Discord’u Aç’ı tıklayın; aksi halde Oturum Aç’a tıklayın. Devam etmeden önce yeni kullanıcılardan yeni bir hesap açmaları istenecektir. Giriş yaptıktan sonra sunucularınızı, arkadaşlarınızı ve mesajınızı gösteren ana Discord sayfasına yönlendirilirsiniz. İçindesin! Oturum açtıktan sonra, Discord’u web tarayıcınızda yeniden başlatmak için Discord Aç’a tıklayın.

Discord uygulamasını PC’ye indirme

Google Chrome’u veya herhangi bir web tarayıcısını açın ve Discord web sayfasını ziyaret edin. Discord uygulama kurulumunu indirmek için Windows için İndir‘e tıklayın. DiscordSetup.exe‘nin indirilmesi bittiğinde, kurulumu başlatmak için dosyaya tıklayın. Uygulamayı yükledikten sonra, uygulamayı başlatmak için bilgisayarınızdaki Discord uygulamasını bulun ve tıklayın.

Android’de Discord uygulamasını indirme

Google Play Store‘u başlatın ve yüklemeye başlamak için Discord’u arayın; alternatif olarak, indirmeye bu bölümün altındaki widget’ımızdan erişebilirsiniz. Yüklemeyi indirdikten sonra, uygulamayı başlatmaya başlamak için Aç’a dokunun. Kayıt Ol’a dokunun; Yeni bir Discord kullanıcısıysanız, sizden bir Discord hesabı oluşturmanızı isteyecektir. Zaten bir hesabınız varsa, Giriş’e dokunun. Giriş yaptıktan sonra, tam Discord uygulamasına erişim kazanacaksınız – keyfini çıkarın!

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