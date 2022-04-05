En İyi Discord Ses Değiştirme Programı

Günümüzde birçok oyunsever Discord platformu üzerinden arkadaşları ve takipçileri ile iletişim sağlıyor. Özellikle oyun dünyasının hareketlenmesi ile beraber Discord’un kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Discord, kullanıcılarına birçok özellik ve avantaj sağlıyor. Ayrıca bazı eklentiler ve programlarla beraber çalışabilen Discord, kullanıcılarına kullanım deneyimini artıracak özellikler sunuyor. Bunlardan biriside ses değiştirme programıdır. Discord ses değiştirme programı ile beraber arkadaşlarına şakalar yapabilir ve birçok RP oyununda kendinizi daha çok oyuna verebilirsiniz.

Discord’un kendi içerisinde farklı ses türlerini kullanmanıza izin veren bir sistem yer alıyor. Bu sistem sayesinde hem troll işlerinizde hem de RP gibi ciddi oyunlarda gayet keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Discord içerisinde yer alan ses değiştirme sisteminin yanı sıra internet üzerinde de bu iş için birçok uygulama yer alıyor. Bu uygulamalardan bazıları oldukça basitken, bazıları oldukça karmaşık olabiliyor.

Discord Ses Değiştirme Programları

Voicemod

Son yılların ses değiştirme programlarının göz bebeği olan Voicemod, Discord içerisinde oldukça popüler bir halde yer alıyor. Voicemod ile beraber robot sesli, ünlü sesleri ve 80’den fazla diğer ses ve ses efektlerini kullanabilirsiniz.

Voicemod’u daha şaşırtıcı kılan şey, Discord’un yanı sıra, bu ücretsiz ses değiştiricinin PUBG, Valorant, Apex Legends ve daha pek çok çevrimiçi oyunla uyumlu olmasıdır. Bunun dışında Voicemod Skype, VR Chat ve Second Life’ı da kullanabilirsiniz. Voicemod’u Windows 7,8,8.1 ve 10’da kullanabilirsiniz.

MorphVOX

MorphVOX, diğer ses değiştirme uygulamalarından biraz daha farklı olarak çalışıyor. Onu farklı yapan şey ise, sesinizi analiz edip ona uygun bir ses değiştirmesi uygulamasıdır. Oluşturduğu ses hem kişiliğinizi hem de benliğinizi yansıtmanıza yardımcı olacaktır.

MorphVOX’u kullanarak sesinizi bir erkek, kadın veya çocuk gibi ses çıkaracak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ses değiştirici, genel özelliklere erişmenizi kolaylaştırmak için özel bir fare ve kumanda kolu kısayollarıyla birlikte gelir. MorphVOX çok düşük bant genişliği kullanır ve aynı zamanda CPU’nuza minimum yük getirir.

ClownFish

ClownFish, sizden herhangi bir ücret ve üyelik istemez. Programı kurduğunuz an, direkt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Discord için bu Ses değiştirici, sistem düzeyinde yüklüdür. Ayrıca, Mikrofon kullanan her VoIP platformunun veya çevrimiçi oyunun Clownfish ile uyumlu olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, ses değiştiriciyi Discord veya Mumble’da kullanmak isteyip istemediğiniz önemli değil; Palyaço balığı sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Tüm bu avantajların yanı sıra ClownFish’in de bazı dezavantajları bulunuyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise ses seçeneklerinin kısıtlı olmasıdır.

Voxal Voice Changer

Bu uygulama listede yer alan diğer uygulamalara göre daha farklıdır. Çünkü bu uygulama sesi değiştirmenize direkt olanak sağlamaz. Bunun yerine var olan ses dosyalarına efekt ekleyebilir. Daha önceden var olan ses dosyalarına uzaylı sesi, robotik ses veya başka bir efekt eklemenize yardımcı olur.

Voxal’ı PUBG, Apex Legends, Warzone gibi çevrimiçi oyunların yanı sıra neredeyse tüm VoIP platformlarında kullanabilirsiniz. Ayrıca ses değiştirici uygulaması CPU’ya fazla yük getirmez. Ayrıca, bu ses değiştiriciyi arka planda çalıştırdığınızda oyunun FPS performansının olumsuz etkilenmeyeceği anlamına geliyor.

Discord Ses Değiştirici Nasıl Kullanılır?

Liste içerisinde yer alan veya başka bir uygulamayı indirdikten sonra Discord uygulamasını açın. Discord içerisinde yer alan “Ayarlar” bölümüne giriş yapın ve ardından “Ses ve Video” seçeneğine yer alan “Mikrofon” butonuna tıklayın. İndirmiş olduğunuz ses değiştirme programını buradan aktif edin.

En İyi Ses Değiştirici Programlar