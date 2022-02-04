En İyi Ses Değiştirici Programlar

Bugün sizlere en iyi ses değiştirici programlardan bahsedeceğiz. Ses değiştirme yazılımları insanların arama uygulamaları kullanarak seslerini farklılaştırmalarını sağlar. Bir sohbeti daha komik ve eğlenceli hale getirmek amacıyla uygulama tasarımlıdırlar. İş aralarından birinde karar kılmaya gelince ise, piyasada çok sayıda seçenek olduğunu görürsünüz. En iyi ses değiştiricileri, sesinizi robotik sesler, ünlü sesleri, politikacı sesleri, çizgi film karakteri sesleri, uzaylı sesleri ve daha fazlasına dönüştürmenize olanak sağlar. Hatta sesinizi erkek veya kadın sesine bile çevirebilirsiniz. Piyasada seçebileceğiniz iki farklı türde ses değiştirme yazılımı bulunmaktadır.

En İyi Ses Değiştirici Programları

Voice Changer



Voice Changer, basit ama kolayca kullanılabilecek bir ses değiştirici programıdır. İnternet sitesini açtığınız zaman karşınıza üç seçenek çıkar; ses dosyası yüklemek, mikrofon kullanmak ve metni sese çevirmek. Bu üç seçenekten birini tercih ettikten sonra sıra sesin neye dönüşeceğini seçmektir. Popüler karakterlerin sesinden tutun, bir bebek sesine kadar karşınıza pek çok farklı ses değiştirme seçeneği çıkacak.

Clownfish Voice Changer

Clownfish Voice Changer özellikle Skype, Steam ve Discord gibi platformlarda anlık olarak sunduğu başarılı performanslarla dikkat çeker. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışan ses değiştirici program arka planda işlemciyi yormadan çalışır ve herhangi bir soruna neden olmaz. Canlı ses değiştirici özelliğinin yanı sıra metni sese çevirme özelliği de vardır. Erkek sesi, kadın sesi, robot, klon, helyum gibi çeşitli ses efektleri olan Clownfish Voice Changer eş zamanlı ses değiştirebilmektedir. Kullanılabilmesi için Windows Vista ya da daha güncel bir sürüme gereksinimi vardır.

VoiceMeeter

VoiceMeeter, ücretsiz bir program olmasına rağmen güçlü sistemi ile gerçek profesyonellere hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca kolay ve hızlı kurulum sonrası MME, DX, KS, WDM, ASIO ve benzeri tüm ses dosya formatlarını işleyebilir ve canlı yayınlarda anlık olarak ses değiştirmekte.

Super Voice Changer

Android mobil uygulaması olan SuperVoice Changer yalnızca bir ses değiştirici olarak çalışmayıp bir ses kurgu uygulaması olma özelliğini de taşır. Uygulama üzerinden ses kaydı yapılması, ses dosyalarının kesilmesi, düzenlenmesi ve canlı yayınlar esnasında anlık olarak ses değişimi yapılması mümkündür. Uygulama açıldıktan sonra ses değiştirme alternatiflerinden en uygun olan seçilip onaylanmalıdır.

AV Voice Changer Software Diamond

V Voice Changer Software Diamond programı gerçek anlamda profesyonellere hitap ediyor çünkü satış fiyatı yaklaşık 100 dolar. Ses kaydedebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, özel ses efektleri oluşturabileceğiniz ve sesinizi canlı yayınlarda anlık olarak değiştirebileceğiniz AV Voice Changer Software Diamond programının ücretsiz deneme sürümünü kullanarak fikir edinmeniz mümkün.

VoiceMod

Sesi tamamen değiştirmektense çok daha havalı bir hale getirmek isteyenler için VoiceMod onlarca farklı ses değiştirme seçeneğine mevcut. Ses üzerinde oynama imkanı veren VoiceMod ince sesli kişilere seslerini bir tık kalınlaştırıp çok daha havalı ve bariton bir ses kalitesi yakalama ayrıcalığını tanır.

Ayrıca bkz: Brawl Stars Kulüp Önerileri 2022