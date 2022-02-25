Discord Mesajları Toplu Silme Nasıl Yapılır?

Günümüzde oyuncuların ve yayıncıların sıklıkla kullandığı platform olan Discord, oldukça basit bir şekilde insanların iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sohbet kanallarında resim, video, ses vb. şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Bugün her ne kadar karmaşıkta görünse aslında basit bir işlem olan Discord mesajları toplu silme işlemini anlatacağız.

Discord, arkadaşlarınızla iletişim kurmanız ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk oluşturmanız için harika bir uygulamadır, ancak Discord sunucunuzu yönetmek kolay değildir. Bir sorun, eski mesajları yönetmektir. Discord’da, genellikle yazılı sohbet özelliğini kullanabilirsiniz. Zaman geçtikçe binlerce mesaj olabilir.

Discord’da iki tür metin mesajı vardır. Doğrudan mesajlar ve kanal mesajları. Doğrudan mesajlar, iki kullanıcı arasındaki özel görüşmelerdir ve kanal mesajları, belirli bir kanalda tüm grupta paylaşılan metin sohbetleridir.

Discord Özel Mesajları Nasıl Sileriz?

İletişim kurduğunuz kişinin üzerine sağ tıklayın.

Açılan pencerece de DM’i kapat butonuna basın.

Discord Kanal Mesajları Nasıl Sileriz?

MEE6 botu ile silme;

Discord oturumunuzu açın.

MEE6 botunu hesabınıza ekleyin.

MEE6 botuna işlemleri yapabilmesi için yetki verin.

Silmek istediğiniz kanal mesajlarını seçin ve komutlarla bu mesajları silin.

AutoHotkey komut dosyası ile silme;

AutoHotkey Installer’ı çevrimiçi olarak indirin ve bilgisayarınıza kurun.

PC masaüstüne sağ tıklayın ve Yeni> AutoHotkey Komut Dosyası yeni bir komut dosyası oluşturmak için.

yeni bir komut dosyası oluşturmak için. Komut dosyasına sağ tıklayın ve Komut Dosyasını Düzenle seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Komut dosyasındaki tüm metni silin.

Belirlenen komutları sildiğiniz yere yazın.

Komut dosyasını kaydettikten sonra Discord’u açın ve betiğe çift tıklayın.

Silmek için sohbeti açın ve T klavyede. Bu, mesajları otomatik olarak silmeye başlayacaktır.

Discord Müzik Botları ve Bot Ekleme Nasıl Yapılır?