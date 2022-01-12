Discord Müzik Botları ve Bot Ekleme Nasıl Yapılır?

Bugün sizlere discord müzik botları nelerdir ve bot ekleme nasıl yapılır göstereceğiz.

Grup mesajlaşma platformu Discord‘daki botlar, sunucunuzda otomatik olarak birçok yararlı görevi gerçekleştirebilen yararlı yapay zekadır.

Bu, yeni üyeleri karşılamayı, sorun çıkaranları yasaklamayı ve tartışmayı yönetmeyi içerir. Hatta bazı botlar sunucunuza müzik veya oyunlar ekler.

Endişelenmeyin, sunucunuza bir otomat eklemek için bir kodlama dehası olmanıza gerek yok. Sadece önceden hazırlanmış botları indirir ve yaptıklarını ve söylediklerini özelleştirirsiniz.

Discord Bot Nedir?



Discord botları, iletişim platformunun en kullanışlı özelliklerinden biridir. Pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin sunucuda çok çeşitli otomatikleştirilmiş görevleri gerçekleştirmek için kullanabilecekleri yapay zeka uygulamalarıdır.

Discord’a Bir Bot Nasıl Eklenir?



Sunucunuza bir dizi popüler, önceden hazırlanmış bot ekleyebilirsiniz.

“Discord’a Ekle” yazan düğmeyi tıklayın.

Hesabınızın kimliğini doğrulamak için Discord oturum açma bilgilerinizi girin. Bir açılır pencere hesabınızı kullanmak için izin isterse, “ Yetkilendir ” i tıklayın.

” i tıklayın. Sunucu adınızın yanındaki hazır olan seçeneğini tıklayın.

Açılır pencerede sunucunuzu seçin ve “ Devam Et ” i tıklayın.

” i tıklayın. Bu bota vereceğiniz izinleri seçin veya seçimini kaldırın.

Aşağı kaydırın ve “Yetkilendir” i tıklayın.

Popüler Olan Discord Müzik Botları

MEE6

MEE6, piyasadaki en kapsamlı Discord botudur. Kullanıcılara otomatik olarak roller sağlamak ve ana kanalda veya belirli eylemlere göre DM’ler aracılığıyla mesajlar göndermek için özel komutlar oluşturabilirsiniz.

ProBot

ProBot, karşılama mesajlarını otomatik olarak ayarlamanıza izin veren bir Discord botudur, böylece birisi sunucuya her katıldığında, kişiliğinizi sergilemek için özelleştirilmiş bir mesajla karşılanır.

Automod sistemi ile kötü davranışları anında tespit edebilir ve kişiyi bir daha yapmaması konusunda uyarabilir veya gerekirse otomatik olarak atabilirsiniz.

Dank Memer

İlk düşünceniz “Memler pazarlama için neden önemli olsun?” İse, o zaman çok güçlü bir pazarlama aracı olduklarını ve daha iyi bir topluluk oluşturmak için kullanabileceğiniz bir şey olduklarını öğrenince şaşırabilirsiniz.

Voicy

İletişim bir topluluk için önemlidir ve üyelerinizle iletişim kurmanın yeni ve eğlenceli yollarını bulmak, sunucunuzu rekabetten ayıracaktır. Sizinle aynı kullanıcıları kanallarına çekmek için yarışan bir sürü insan olduğunu unutmayın. Kendinize dikkat çekmek için benzersiz yollar bulmalısınız.

Community Hubs Beta

Community Hubs Discord botunun amacı, birçok sunucu ve farklı platformda birbirimizle iletişim şeklimizi geliştirmektir.

Musibeth

Musibeth, YouTube içeriğini doğrudan Discord‘da oynatmanıza olanak tanır. Bunun birkaç avantajı vardır. İlk olarak, bilmelerini istediğiniz bir şey hakkında bağlam veya ek bilgi sağlamak için üyelerle videolar paylaşabilirsiniz.

Quillbot

Quillbot, birinin söylediği bir şeyi yorumlamanıza izin veren benzersiz bir Discord botudur.

Spixx

Spixx, memler, müzik ve oyunlar için komutlar kullanmanıza izin veren bir bottur. Bunların hepsi, keyifli bir ortam ve insanların hoş karşılandıklarını hissettikleri niş bir topluluk yaratma adına iyidir.

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