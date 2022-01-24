Discord Sunucu Kuralları Örnekleri 2022

Günümüzde birçok oyunseverin severe kullandığı Discord, hemen hemen her oyun camiasından oyunculara hitap ediyor. Son günlerde Discord sunucu sayıların da gözle görülür bir artış oldu. Bazı Discord sunucuları, içerisinde yer alan üyelere bazı kurallara uymak zorunda olduğunu söylüyor. Bugünkü yazımızda sizlere Discord sunucu kuralları için örnekleri sizinle paylaşacağız.

2015 yılında beri aramızda olan Discord, günümüzde çok aktif olarak kullanıcılara birçok avantaj sunuyor. Kullanıcılarına tamamen ücretsiz bir kullanım sunan Discord, 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

Gençler arasında çok popüler olmasının en önemli sebebi yayıncıların ve oyun içeriği üretenlerin ortak buluşma noktası olmasındandır. Büyük fan toplulukları olan Minecraft ve Fortnite gibi oyunlarında oyuncuları Discord üzerinden kanallarına katılarak oyun hakkında tartışmalar açarlar. Türkiye’deki birçok oyun içeri üreticisi ve YouTuber Discord üzerinden yayın sırasında takipçileri ile muhabbet ederler.

Discord Kuralları Nasıl Yapılır?

Eğer Discord sunucu sahibiyseniz, kullanacağınız kurallar ile beraber sunucunuz daha güvenli bir ortam olmasını sağlayabilirsiniz. Discord kuralları için sizlere önerileri şu şekilde;

Discord kurallarını aktif duruma getirebilmeniz için öncelikle sunucu ayarları kısmına giriş yapın Topluluğu Etkinleştir sekmesine tıklayıp Haydi Başla butonuna basın.

kısmına giriş yapın sekmesine tıklayıp butonuna basın. Açılan sayfadan güvenlik kontrollerini ayarlayın güvenlik seviyesi için Doğrulanmış bir e-posta gerekli aktif duruma getirin, Tüm üyelerden gelen medya içeriklerini tara aktif duruma getirin

Kanal kuralları için bir sayfa oluştur ve topluluk için bir sayfa oluşturun ileri deyin.

Tüm kutucukları işaretleyip kurulumu tamamlayın.

Bu işlemleri yaptığınızda sunucu ayarları içerisinde Topluluk kısmının altında Üye seçimi kısmı vardır.

içerisinde Topluluk kısmının altında kısmı vardır. Üye Seçimi kısmına girip Üye Seçimini Aktifleştir butonuna tıklayın

butonuna tıklayın Açıklama kısmına kanalınız ile ilgili bilgileri girip hemen altında Sunucu Kurallarını gir! yazan yerin altındaki Hadi Başla butonuna tıklayıp Discord sunucu kuralları yazısını girebilirsiniz.

Discord Sunucu Kuralı Örnekleri

Discord sunucu kuralları örnek olarak discord ürerinden belirlediğiniz kuralları davet ile gelenler okudum anladım diyerek onayladığı için eğer belirlediğiniz kuralları çiğneyen olursa o kişiyi tasfiye edebilirsiniz. Belirleyeceğiniz kurallar çok ağırda olmamalı genel olarak tüm insanlar için geçerli olan kuralların seçilmesi çok daha iyi olacaktır. Örnek olarak aşağıdaki metini kullanabilirsiniz veya kendi kurallarınızı belirleyerek sunucunuza özel kurallar oluşturabilirsiniz.

Kurulan sunucu içerisinde müstehcen ve toplumu kine yönlendiren paylaşımlar yapanlar sunucudan ihraç edilecektir. Yapmış olduğu paylaşım silinecektir.

Sunucumuz üzerinden yapılan tartışmalar belirlenen konular dışında siyasi veya ırkçı unsurlar taşıması yasaktır. Bu tip paylaşım ve tartışmalar yapanlar sunucudan ihraç edilecektir.

Aynı yazıyı arka arkaya aynı yazıyı yazarak sohbet kanallarını meşgul etmek yasaktır.

Sunucu içerisinde yöneticilere sorulmadan reklam paylaşımı yasaktır.

Farklı Discord bağlantıları veya Telegram Grupları paylaşmak yasaktır.

Sohbetler saygı kuralları çerçevesi içerisinde yapılmalıdır.

Sunucu içerisinde yetkili kişileri etiketleyip küfür vb. hakaret içeren yazılar yasaktır.

Sunucuda yer alan kişilerin birisini sağırlaştırıp tekrar açmaması yasaktır.

Ayrıca bkz: Discord Müzik Botları ve Bot Ekleme Nasıl Yapılır?