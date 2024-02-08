Ana Sayfa » Oyun Disney, Epic Games’e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor Oyun Disney, Epic Games’e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor Fatih Kuruçay 3 Görüntüleme

Disney, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fortnite’ın yaratıcısı Epic Games’e 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Disney, yaptığı açıklamada, girişimin bir parçası olarak Disney ve Epic Games’in önümüzdeki birkaç yıl içinde yepyeni bir oyun ve eğlence evreni yaratacağını söyledi.

Epic Games ve Disney işbirliği yapıyor

Disney CEO’su Bob Iger yaptığı açıklamada, “Epic Games ile olan heyecan verici yeni ilişkimiz, Disney’in sevilen markalarını ve serilerini son derece popüler Fortnite ile dönüşüm yaratan yeni oyunlar ve eğlence evreninde bir araya getirecek. Bu, Disney’in oyun dünyasına şimdiye kadarki en büyük girişini işaret ediyor ve büyüme ve genişleme için önemli fırsatlar sunuyor.” dedi.

Oyuncular, Epic’in amiral gemisi Unreal Engine tarafından desteklenecek yeni eğlence evreninde “Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerik, karakter ve hikayeler oynayabilecek, izleyebilecek, alışveriş yapabilecek ve bunlarla etkileşime geçebilecek”. Disney şu anda dünya çapındaki Disney tema parklarında kullanılan filmler, video oyunları ve içerik üretmek için Unreal Engine’i kullanıyor. Ayrıca Marvel, Tron ve Star Wars’tan karakterleri Fortnite’a getirmek için daha önce Epic Games ile ortaklık kurmuştu.