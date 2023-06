Disney, Merakla Beklenen Marvel ve Avatar Filmlerinin Vizyon Tarihini Açıkladı!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarının başında gelen Disney, Marvel ve Avatar filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı.

Disney, şaşırtıcı bir şekilde daha önceden açıklamış olduğu vizyon tarihlerini ertelediğini duyurdu. Gelecek olan 3 Avatar filmini erteleme kararı aldı. Yeni vizyon tarihlerine göre Avatar 3, 19 Aralık 2025’te, Avatar 4 filmi 21 Aralık 2029 yılında ve Avatar 5 ise 19 Aralık 2032 yılında vizyona girecek.

Disney’in vizyon tarihlerini değiştirdiği yapımlar arasında çok beklenen Blade ve Thunderbolts filmleri de yer alıyor. Bu filmlerin ertelenmesi Marvel evreninde de bir çok filmin tarihinin değişmesine neden oldu.

İlk olarak Deadpool 3 filmi, 8 Kasım 2024’ten 3 Mayıs 2024’e alındı. Captain America: Brave New World 3 Mayıs 2024’ten 26 Temmuz 2024’e, Thunderbolts 20 Aralık 2024’e, Blade 14 Şubat 2025’e Fantastik Four ise 2 Mayıs 2025’a alındı. Avengers: The Kang Dynasty isimli devam filmi ise 1 Mayıs 2026’ya, Avengers: Secret Wars filmi ise 7 Mayıs 2027’ye alındı.

