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Disney, Merakla Beklenen Marvel ve Avatar Filmlerinin Vizyon Tarihini Açıkladı!

Disney'in vizyon tarihlerini değiştirdiği yapımlar arasında çok beklenen Blade ve Thunderbolts filmleri de yer alıyor. Bu filmlerin ertelenmesi Marvel evreninde de bir çok filmin tarihinin değişmesine neden oldu.

İbrahim Özbek

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disney vizyon tarihleri

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Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarının başında gelen Disney, Marvel ve Avatar filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı.

Disney, şaşırtıcı bir şekilde daha önceden açıklamış olduğu vizyon tarihlerini ertelediğini duyurdu. Gelecek olan 3 Avatar filmini erteleme kararı aldı. Yeni vizyon tarihlerine göre Avatar 3, 19 Aralık 2025’te, Avatar 4 filmi 21 Aralık 2029 yılında ve Avatar 5 ise 19 Aralık 2032 yılında vizyona girecek.

Disney’in vizyon tarihlerini değiştirdiği yapımlar arasında çok beklenen Blade ve Thunderbolts filmleri de yer alıyor. Bu filmlerin ertelenmesi Marvel evreninde de bir çok filmin tarihinin değişmesine neden oldu.

disney vizyon tarihleri

İlk olarak Deadpool 3 filmi, 8 Kasım 2024’ten 3 Mayıs 2024’e alındı. Captain America: Brave New World 3 Mayıs 2024’ten 26 Temmuz 2024’e, Thunderbolts 20 Aralık 2024’e, Blade 14 Şubat 2025’e Fantastik Four ise 2 Mayıs 2025’a alındı. Avengers: The Kang Dynasty isimli devam filmi ise 1 Mayıs 2026’ya, Avengers: Secret Wars filmi ise 7 Mayıs 2027’ye alındı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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