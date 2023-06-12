The Witcher 3. Sezon Resmi Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü dizilerinden biri olan The Witcher dizisi 2. sezonu ile muhteşem bir sezon finali yapmıştı. Bugünkü yazımızda ise sizlere The Witcher dizisinin 3. sezon resmi fragmanına göz atacağız.

İlk olarak ikinci sezonu oldukça başarılı geçen The Witcher dizisinde Geralt ve Ciri’nin birbirini bulma olayını ve bu süreçteki maceralarını konu edindi. 3 sezonda ise bizleri neler bekliyor bir göz atalım.

Dizini 3. sezonunda kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları Ciri’yi yakalamak için mücadele ederken; Geralt, yeni kurduğu ailesini yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya yemin ettiği Ciri’yi saklamaya düşmanlarından korumaya çalışmaktadır.

Özellikle fragmana göz attığımız zaman Ciri’nin güçlerini kontrol etmeye başladığı ve hikaye oldukça kritik bir noktada yer alacağını görüyor olacağız.

Bunun yanında dizide yeni canavarlar ve yaratıklara merhaba diyeceğiz. Yapılan açıklamaya göre geride kalan 2 sezona nazaran bu sezonda oldukça aksiyon sahneleri yer alacak.

Son olarak The Witcher 3. Sezon, 29 Haziran’da seyirciler ile Netflix platformunda buluşacak.