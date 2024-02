Disney Plus Abone Kaybediyor, Disney Rekabette Kalabilecek mi?

Seç – izle video aboneliği servisi olan ve 2019 yılında yayına başlayan dijital yayın platformu Disney Plus abone kaybetmeye devam ediyor. Disney’in büyük yatırımlar yaparak sektöre girdiği platformda 1,3 milyonu aşkın abone kaybı yaşandı. Açıklanan resmi verilere göre Disney Plus kullanıcı sayısı 2023 yılının Eylül – Aralık döneminde 111,3 milyon aboneye geriledi. Disney Plus için kullanıcıların Disney Plus kapanacak mı soruları gündemde…

Disney Plus Abone Kaybediyor, Disney Kayıpları Nasıl Durduracak?

Dijital yayın platformu olan Disney Plus, 2019 yılında hayata geçirilmiş ve ülkemize de 2022 yılında gelmişti. Popüler yapımları ile bilinen platform Netflix ile rekabet halinde ancak son dönemde işler yolunda gitmiyor. Platformun en son hamlesi olan; bir hesabı aynı evde yaşayanlar dışında başka birinin kullanamayacağı, kural ihlali olduğunda ise ilgili hesabın kapatılacağı haberleri de Disney Plus kullanıcılarını üzmüştü.

2023 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan veriler göre Disney Plus abone sayısı 112,6 milyondan 111,3 milyona düştü. Söz konusu 1,3 milyonluk abonenin ise ABD vatandaşı olduğu bilinmekte. Aslında platformun kullanıcı kaybetmesi, 2023 yılının tamamı için geçerli diyebiliriz ki bu durum Disney plus üst yöneticilerini oldukça endişelendiriyor.

Netflix’in rakibi olarak görülen ve gerçekleştirdiği hamleler ile Netflix’le sıkı rekabet içerisinde olduğu görülen Disney Plus, eğer durum bu şekilde devam ederse Netflix’e karşı yenik düşecek gibi görünüyor. Disney Plus kullanıcıları aslında abonelik ücretlerinden yakınmakta. Abone kaybının sebebi olarak büyük oranda yapılan zamlar gösteriliyor. Zamlardan dolayı pek çok kişi Disney Plus aboneliğini yenilememişti.

Yeniden CEO’luk görevine gelen Bob Iger’in bu durumu nasıl düzelteceği ise merak konusu. Disney Plus abone kayıplarına bir çare bulabilecek mi, ne tür bir strateji izleyecek, yakında göreceğiz.

Disney’in Dijital Yayın Platformu Hulu’da İşler Yolunda

Disney Plus tarafında işler yolunda gitmese de Disney’in bir başka dijital yayın platformu olan Hulu için aynı şeyi söyleyemeyiz. Disney Plus abone kaybederken Hulu’nun 3 aylık abone sayısında ise 1,2 milyon civarında artış gerçekleşti. Hulu’nun şu anda 45 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.

Hulu’nun abone sayısının artmasında popüler yapım The Bear dizisinin katkısının büyük olduğu belirtilmekte. Bunun yanı sıra işlerin yolunda gittiği bir diğer Disney Platformu da Hotstar. Disney Plus’ın Hindistan versiyonu olan Hotstar’ın kullanıcı sayısında da artış görülmekte. Hotstar abone sayısını 700 bin kişi kadar artırmış durumda.