Disney Plus reklam destekli versiyon, SharePlay ve GroupWatch kullanmanıza izin vermeyebilir

Akış platformları iki şey ister: mümkün olduğunca büyük bir izleyici kitlesi ve bu izleyiciden toplayabildikleri kadar çok para toplamak. İnsanlar kaydolmayı ve ödeme yapmayı bıraktığında, reklam destekli bir versiyon sunmak, büyümeyi hızlandırmanın bir yolu olabilir. İşte tam da bu yüzden Hulu ve HBO Max’in kendilerine ait bu tür versiyonları var, Netflix kendilerinden birini takip etmek üzere ve Disney Plus, yıl bitmeden reklamlı modeli piyasaya sürecek. Bu yeni Disney Plus versiyonuyla ilgili ilk ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve görünüşe göre reklam destekli izleyiciler bazı özellikleri kaçırabilir.

Disney Plus uygulamasında görünen metin dizelerinin analizi (bu bir iOS yapısı gibi görünüyor), kesinlikle reklam destekli versiyondaki izleyicilerin SharePlay veya GroupWatch kullanamayacaklarını gösteriyor gibi görünüyor. “Reklam katmanındaki hesaplar” için özelliklerin kullanılamayacağını açıkça belirten mesajla, burada yorum için çok fazla yer yok gibi görünüyor.

Bir arkadaşınızın film gecesi partisine katılmayı veya yaklaşan 35 liralık planı kullanarak kendi partinizi düzenlemeyi planlıyorsanız, o hayalden vazgeçmeniz gerekebilir. GroupWatch, Disney’in Apple SharePlay eşdeğeridir ve tanıdığınız diğer abonelerle birlikte şovları ve filmleri izlemenize olanak tanır. İzleyicilerden yalnızca birinin reklam destekli plana sahip olması durumunda, izleyicilerin reklamlara müsamaha göstermek istemeyeceği düşünüldüğünde, bu hareket oldukça mantıklı görünüyor.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

Disney Plus’ın yeni katmanı için desteklenen özellikler listesini kırpmasına şaşırmadık. Örneğin Netflix, çevrimdışı tüketim için indirme kolaylığı olmadan reklam destekli akışı 720p çözünürlükle sınırlar. Disney Plus’ta benzer kısıtlamalar olabilir, ancak canlı yayına geçene kadar resmin tamamına sahip olamayabiliriz.

Reklamlı Disney Plus, 8 Aralık’ta müşteriler için geliyor. Şimdilik 8 dolarlık fiyatlandırma, Netflix’in 7 dolara yakın ve reklam destekli katmanlar için Hulu’nun 8 dolarlık fiyatına eşit görünüyor. Reklam destekli versiyonun ilk olarak ABD’ye geleceğini unutmayın. Daha sonra diğer ülkelere sırayla gelmesi bekleniyor.