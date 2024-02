Netflix’in rakibi olan dijital yayın platformu Disney Plus bir zam haberi ile gündeme geldi. Şirket abonelik ücretlerine yüzde 100’e yakın zam yaptı ve aylık Disney+ aboneliği 135 TL seviyesine çıktı. Netflix’le kapışmasında fiyat avantajını kullanan Disney Plus bu avantajını büyük oranda yitirmiş oldu. Disney Plus Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı, işte yeni zamlı fiyatlar…

Disney Plus Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam Geldi

2019 yılında yayın hayatına başlayan Disney Plus’ın Türkiye’de faaliyete geçmesi ise 2022 yılında gerçekleşti. Seç izle konsepti dijital yayın platformlarının artmasıyla birlikte Disney de Disney+ ile ülkemize geldi. Güçlü yapımları ile dikkat çeken Disney Plus, uygun fiyatlı abonelik ücretiyle kısa zaman içerisinde abone sayısını artırdı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Disney Plus 2022 yılının Ağustos ayında ülkemizde faaliyet göstermeye başladığında aylık abonelik ücreti 35 TL civarındaydı. Bu kapsamda yıllık ücreti ise 350 TL seviyelerinde idi. 2022 yılının sonunda Disney+ aboneliği zamlandı ve aylık abonelik 65 TL seviyesine, yıllık abonelik ise 650 TL’ye yükselmişti. Disney Plus üyelik ücreti 2023 yılında global çapta zamlandı ancak Disney Türkiye’de abonelik ücretlerine zam yapmadı.

Disney Plus Güncel Abonelik Ücretleri

Neticede geçtiğimiz yıl zam almayan Disney Plus abonelik ücretlerine şimdi zam yapıldı. Yeni ücretler kapsamında ise aylık abonelik ücreti 65 TL’den 135 TL’ye, yıllık abonelik ücreti ise 650 TL’den 1350 TL seviyesine çıktı. Yani abonelik ücretleri yüzde 100 zam aldı.

Şirketin açıklamasına göre; Disney Plus aboneliklerinde 14 Şubat 2024 tarihinden evvel yıllık ödeme planı ile üye olmuş kullanıcıların abonelik ücretleri 20 Mart ya da daha sonraki bir tarihe denk gelen ödeme gününde yeni fiyatlarla güncellenecektir.

Disney Plus Netfix’e Karşı Fiyat Avantajını Yitirdi

Disney Plus’ın Netflix’e karşı en büyük avantajı daha uygun fiyatlı olması idi. Yeni zamları ile Disney Plus bu avantajını kaybetti. Bu noktada Netflix’in yıl başında yaptığı zam sonucunda güncel abonelik ücretlerine değinecek olursak; Temel Plan paketi 100 TL iken 120 TL seviyesine; Standart Plan Paketi 150 TL’den 177 TL seviyesine ve Netflix Özel Plan abonelik ücretinin ise 200 TL’den 230 TL seviyesine yükselmiş olduğunu söyleyebiliriz.